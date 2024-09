Sąd Najwyższy w sprawie Barskiego. Prokuratura: stanowisko to nie wywołuje skutków prawnych

Rozstrzygnięcie poprzedziła batalia dotycząca wyłączenia sędziów Sądu Najwyższego rozstrzygających sprawę. Przedstawiciele Prokuratury Krajowej złożyli kolejny wniosek o ich wyłączenie oceniając, że skład ten "nie tworzy sądu niezależnego, bezstronnego i niezawisłego". Pierwszy z takich wniosków PK złożony został kilkanaście dni temu. Przed tygodniem sędzia z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN – również wyłoniony do SN po 2017 roku - pozostawił ten wniosek bez rozpoznania. W piątek skład SN uznał, że kolejny wniosek Prokuratury Krajowej jest tożsamy z poprzednim i także pozostawił go bez rozpoznania.

Prokuratura: stanowisko to nie wywołuje skutków prawnych

Do sprawy odniosła się też w komunikacie Prokuratura Krajowa, która uznała, że piątkowe stanowisko "nie jest uchwałą Sądu Najwyższego w rozumieniu art. 441 kpk". "Stanowisko to nie wywołuje skutków prawnych, ponieważ zostało podjęte przez osoby nieuprawnione" - dodał rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak.

Prezydent: z satysfakcją przyjmuję orzeczenie Sądu Najwyższego

Kaczyński: tracą moc nominacje dokonane przez nowego prokuratora krajowego

Jak powiedział, tworzy to "bardzo skomplikowaną sytuację prawną", która może mieć różne negatywne konsekwencje w kwestii walki z "rzekomą przestępczością". Odniósł się w ten sposób do sprawy księdza Michała O. oraz byłych pracownic Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy przebywają w areszcie ws. śledztwa dot. Funduszu Sprawiedliwości.

W związku z decyzją SN, Kaczyński zaapelował do służb, aby natychmiast uwolniły aresztowanych. - Należą im się oczywiście także odszkodowania, a państwu należy się regres w stosunku do tych, którzy podejmowali tego rodzaju decyzje - ocenił.

- Radziłbym w szczególności koalicjantom - bo KO jest tutaj nie do naprawienia - zastanowić się nad tym, co się będzie dalej w kraju działo i czy warto podtrzymywać tę sytuację, którą mamy w tej chwili - dodał Kaczyński.

Pytania gdańskiego sądu

"Skoro prokurator w stanie spoczynku nie został skutecznie przywrócony do stanu czynnego, to (...) tym samym nie mógł zostać piastunem organu Prokuratora Krajowego, w związku z czym podjęte przez niego działania również nie powinny wywołać żadnych skutków prawnych. To zaś powoduje, że Dariusz Barski nie był uprawniony do mianowania asesorów prokuratorskich, nawet działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego" - pisał w uzasadnieniu pytań sąd rejonowy. Jak dodawał, "tym samym osoby przez niego mianowane nie mogą pełnić funkcji asesora prokuratorskiego i wykonywać powierzonych im zadań".