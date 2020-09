Trump wskazał kandydatkę do Sądu Najwyższego

Prezydent USA Donald Trump wskazał sędzię Amy Coney Barrett jako kandydatkę do Sądu Najwyższego. Teraz jej nominację musi zatwierdzić Senat. Barrett miałaby zastąpić w Sądzie Najwyższym zmarłą przed tygodniem Ruth Bader Ginsburg.

- To kobieta o niebywałych osiągnięciach, olbrzymim intelekcie, solidnych referencjach i niezachwianej lojalności wobec Konstytucji - zachwalał kandydatkę Trump w sobotę wieczorem polskiego czasu na konferencji w ogrodach Białego Domu.

Apel Joe Bidena

Takiemu obrotowi spraw sprzeciwia się kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden. - Konstytucja Stanów Zjednoczonych została stworzona tak, by dać wyborcom jedną szansę na to, by ich głos w sprawie tego, kto służy w Sądzie Najwyższym, został wysłuchany. Ta chwila jest teraz i ten głos powinien być słyszalny. Senat nie powinien działać w sprawie wakatu (w Sądzie Najwyższym) dopóki Amerykanie nie wybiorą swojego następnego prezydenta i następnego Kongresu - przekazał w sobotnim oświadczeniu kandydat Demokratów.