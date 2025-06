"Trzeba konstytucję skleić". Profesor Zoll proponuje plan działania 

Prof. Zoll: marszałek Hołownia musi zwołać Zgromadzenie Narodowe, ale ono może zawiesić swoje postępowanie Źródło: TVN24

Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, odniósł się w programie "Fakty po Faktach" do sytuacji związanej z rozpatrywaniem protestów wyborczych po wyborach prezydenckich. Do Sądu Najwyższego trafiło około 56 tysięcy takich protestów.

W piątek sędziowie kwestionowanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpatrzyli trzy protesty. Na posiedzeniach jawnych uznali, że nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów.

Profesor Zoll o "stwierdzeniu na zapas" członków kwestionowanej izby

- Ta izba nie jest Sądem Najwyższym i nie jest częścią Sądu Najwyższego. Międzynarodowe trybunały, ale i również polski Sąd Najwyższy stwierdziły, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem w znaczeniu prawa europejskiego i nie jest sądem w znaczeniu konstytucji - mówił profesor Zoll.

Odnosząc się do piątkowego rozpatrzenia w tej izbie trzech protestów wyborczych zwrócił uwagę, że "stwierdzono nieprawidłowości, ale od razu orzeczono, że one nie mają znaczenia dla ogólnego wyniku". - To jest stwierdzenie na zapas, bo przecież ten organ powinien powiedzieć czy suma tych nieprawidłowości ma wpływ na wynik wyborów czy nie, a nie pojedyncze (czy pojedyncze mają wpływ - red.) - dodał.

Zdaniem byłego przewodniczącego PKW "po trzech orzeczeniach nie można wyciągnąć żadnych wniosków".

Profesor Zoll o "stwierdzeniu na zapas" członków kwestionowanej izby Źródło: TVN24

Profesor Zoll: Zgromadzenie Narodowe może zawiesić swoje postępowanie

Profesor Zoll stwierdził, że "fatalnie się stało, że prezydent zawetował tak zwaną ustawę incydentalną". - Bo ta ustawa, uchwalona przez Sejm i Senat, stwierdzała, że o ważności powinno orzekać 15 sędziów z najdłuższym stażem pracy w Sądzie Najwyższym. Mielibyśmy niezależny, niezawisły sąd, który orzekałby o ważności - dodał.

Były prezes TK zaapelował, żeby parlament ponownie przyjął taką ustawę, a wtedy prezydent będzie miał szansę "naprawić swój błąd". - Myślę, że jak prezydent drugi raz zawetuje (tę ustawę - red.), to uważam, że jednak wtedy marszałek Hołownia, zgodnie z konstytucją, musi zwołać Zgromadzenie Narodowe 6 sierpnia, ale Zgromadzenie Narodowe może zawiesić swoje postępowanie. I wtedy kończy się kadencja prezydenta Dudy, a urząd prezydenta będzie sprawował pan marszałek Hołownia - dodał.

- I może wtedy podpisać ustawę incydentalną i nawet inne ustawy sanujące nasz wymiar sprawiedliwości. Mielibyśmy na przyszłość rozwiązany problem wymiaru sprawiedliwości i chyba ta droga byłaby najbardziej skuteczna - stwierdził gość TVN24.

"Konstytucja została złamana i trzeba ją skleić"

Zapytany, czy takie rozwiązanie nie doprowadziłoby do sytuacji, w której ludzie w formie protestu wyszliby na ulice, profesor Zoll odparł: - Myślę, że Polacy nie są tak nierozsądni, żeby uważać, że to jest jakiś zamach stanu.

- To nie jest zamach stanu, to jest postępowanie w sytuacji trudnej, niecodziennej, ale zgodnie z konstytucją. Rozwiązanie problemu łamania konstytucji przez poprzednie rządy, przez rządy PiS-u. Konstytucja została złamana i trzeba ją skleić - stwierdził profesor Zoll.

Prokurator Generalny Adam Bodnar oświadczył w zeszłym tygodniu, że orzeczenia wydawane przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN nie będą mogły zostać uznane za podjęte w sposób niezależny i bezstronny. Dodał, że w sprawie protestów wyborczych oraz ważności wyborów powinni orzekać sędziowie Izby Pracy SN.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w brzmieniu wyroków międzynarodowych trybunałów jest nielegalna, nie uznają jej także politycy koalicji rządzącej. Zasiadają w niej bowiem neosędziowie wyznaczeni przez Krajową Radę Sądownictwa ustanowioną w 2017 roku w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.

