Sąd Najwyższy odpowiada Bodnarowi

Adamiak: prokuratorzy pojechali do Sądu Najwyższego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Dziś w Sądzie Najwyższym odbędzie się posiedzenie, na którym nieuznawana przez europejskie sądy i część prawników izba rozstrzygnie o ważności wyborów.

Prokurator generalny Adam Bodnar twierdzi, że nie przekazano mu wszystkich protestów wyborczych i nie pozwolono wyznaczonym przez niego prokuratorom na zapoznanie się z aktami spraw.

Sąd Najwyższy odpiera zarzuty Bodnara i publikuje skany zgód udzielonych prokuratorom.

We wtorek Sąd Najwyższy ma zająć się kwestią ważności wyborów prezydenta z 18 maja i 1 czerwca br. Posiedzenie kwestionowanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wyznaczono na godz. 13, będzie ono jawne i transmitowane.

Uchwałę o ważności wyborów podejmuje Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą i po rozpoznaniu przez SN wszystkich protestów przeciwko wyborowi prezydenta.

Bodnar o "rażącym naruszeniu zasad"

W poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał, że nie przekazano mu wszystkich protestów wyborczych i dlatego upoważnił prokuratorów Prokuratury Krajowej do zapoznania się z aktami postępowań w siedzibie Sądu Najwyższego. Według Bodnara mimo spełnienia wszystkich wymogów formalnych "akta żadnej ze spraw nie zostały udostępnione".

"Sąd Najwyższy uniemożliwił prokuratorowi generalnemu zapoznanie się z aktami. Stanowi to rażące naruszenie zasad określonych w Kodeksie wyborczym, ustawie o Sądzie Najwyższym oraz Kodeksie postępowania cywilnego" - stwierdził Bodnar.

"W związku z odmową udostępnienia prokuratorom akt postępowań w sprawach dot. rozpoznawania protestów wyborczych" prokurator generalny skierował we wtorek pismo do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej - przekazała Prokuratura na platformie X.

Prokurator Generalny skierował dzisiaj pismo do Pierwszej Prezes SN w związku z odmową udostępnienia prokuratorom akt postępowań w sprawach dot. rozpoznawania protestów wyborczych. ⬇️https://t.co/ZFw31XNvjg — Prokuratura (@PK_GOV_PL) June 30, 2025 Rozwiń

Sąd Najwyższy: wszyscy prokuratorzy otrzymali zgody

We wtorek rano do sprawy odniósł się Sąd Najwyższy. "W związku z nieprawdziwymi twierdzeniami Prokuratury Krajowej, jakoby upoważnionym przez prokuratora generalnego prokuratorom nie udostępniono akt postępowań w sprawach dotyczących rozpoznawania protestów wyborczych, informujemy, że wszystkie 214 wniosków o wgląd do akt, które dwóch upoważnionych prokuratorów złożyło 30 czerwca 2025 r. ok. godziny 15 w punkcie obsługi interesanta, zostało pozytywnie rozpatrzonych przez sędziego przewodniczącego Wydziału I Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych" - czytamy w komunikacie.

Nieprawdziwe informacje Prokuratury Krajowej o rzekomym nieudostępnieniu prokuratorom akt spraw inicjowanych protestami wyborczymi https://t.co/PVKQW74i82 https://t.co/JUP3NcyFR2 pic.twitter.com/dsgKdEAdhH — Sąd Najwyższy (@SN_RP_) July 1, 2025 Rozwiń

Zaznaczono też, że wyznaczeni przez PK prokuratorzy "mogą swobodnie przeglądać akta, o które wnioskowali, w godzinach pracy czytelni akt Sądu Najwyższego".

Sąd Najwyższy upublicznił skany zgód udzielonych poszczególnym prokuratorom.

"Sędziowie zasiadający w Izbie Kontroli nie spełniają kryterium niezawisłego sądu" Źródło: TVN24

Tysiące protestów wyborczych w SN

Do Sądu Najwyższego wpłynęło około 53 900 protestów przeciwko wyborowi prezydenta. Zdecydowana większość została połączona do wspólnych rozpoznań. W ostatni weekend SN informował, że pozostawił bez dalszego biegu ponad 50 tys. protestów wyborczych, w tym protesty składane przy wykorzystaniu wzoru opracowanego przez posła KO Romana Giertycha.

Jak przekazał w poniedziałek zespół prasowy SN, dotychczas 16 spośród wniesionych protestów uznano za zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów, a siedem za niezasadne.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo