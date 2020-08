"Sędziowie niestety prześlizgnęli się po najważniejszych kwestiach i poszli po linii najmniejszego oporu"

Odniosłem wrażenie, że Sąd Najwyższy referując, w jaki sposób doszedł do rozstrzygnięcia, w jakiś sposób relatywizował swoją wypowiedź - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, odnosząc się do decyzji w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Jak mówił, w czasie procedury wyborczej została naruszona zarówno konstytucja, Kodeks wyborczy, jak i ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzenia tegorocznych wyborów.

Jak powiedziała w uzasadnieniu uchwały przewodnicząca składu Ewa Stefańska, SN podejmując uchwałę "wziął pod uwagę wszystkie okoliczności, także te, które nie były przedmiotem protestu wyborczego".

- Kandydaci, którzy powtórnie przystąpili do wyborów i kandydaci nowo zgłoszeni nie byli w takiej samej sytuacji faktycznej. Dopuszczalne było zatem zróżnicowanie ich sytuacji w odniesieniu do długości kampanii wyborczej, a co za tym idzie również limitów wydatków w tej kampanii - mówiła sędzia w uzasadnieniu.

"Każdy z tych aktów został naruszony w czasie procedury wyborczej"

Decyzję Sądu Najwyższego komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński. - Było to do przewidzenia. Sądziłem, że decyzja będzie bardziej pogłębiona, w sensie motywacji, uzasadnienia - przynajmniej w tym uzasadnieniu, które zostało wygłoszone przez przewodniczącą składu. Odniosłem wrażenie, że Sąd Najwyższy referując, w jaki sposób doszedł do rozstrzygnięcia, w jakiś sposób relatywizował swoją wypowiedź - ocenił.

Jak wskazywał były przewodniczący PKW, podstawowym problemem w tym przypadku jest, "jaka była podstawa prawna" do rozstrzygnięcia w tej sprawie. - Oczywiście wiadomo, że była to konstytucja, Kodeks wyborczy i ta epizodyczna ustawa z 2 czerwca (chodzi o ustawę określającą zasady przeprowadzenia wyborów - red.). Ale każdy z tych aktów został naruszony w czasie procedury wyborczej - mówił dalej Hermeliński. - Zarówno konstytucja (...) bo termin wyboru prezydenta między 75. a setnym dniem został przekroczony. Również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które zakazuje dokonywania istotnych zmian w prawie wyborczym w trakcie ciszy legislacyjnej - zwracał uwagę.

- Została również naruszona sama ustawa epizodyczna, ta z 2 czerwca. Ona nie tylko została uchwalona w sposób naruszający Regulamin Sejmu, ale zawiera również szereg bardzo rygorystycznych ograniczeń prawa wyborczego, chociażby jeśli chodzi o trzydniowy termin na złożenie protestu wyborczego, ale również skrócony termin doręczenia pakietów wyborczych, także skrócony termin dla Sądu Najwyższego (...) W sumie odniosłem wrażenie, że Sąd Najwyższy patrzył na to w ten sposób: 'konstytucja naruszona, ale trzeba było te wybory przeprowadzić, ustawa również, ale trudno".

"Prześlizgnęli się po najważniejszych kwestiach"

- Uważam, że sędziowie niestety prześlizgnęli się po najważniejszych kwestiach i poszli po linii najmniejszego oporu - stwierdził Hermeliński. - Szczególnie widać to, jeśli chodzi o kwestię tych ponad czterech tysięcy protestów dotyczących nadmiernego, powiedziałbym nawet agresywnego, zaangażowania w proces wyborczy telewizji publicznej, która kiedyś była telewizją publiczną. Bo Sąd Najwyższy właściwie skwitował to jednym czy dwoma zdaniami, że każdy wyborca może sobie czerpać wiedzę z dowolnego źródła, a skoro wyborcy czerpali wiedzę z Telewizji Polskiej, TVP Info, to cóż, mogli to robić - kontynuował. Sędzia Ewa Stefańska mówiła podczas ogłaszania uzasadnienia decyzji SN, że "nierówny dostęp kandydatów do środków masowego przekazu nie wpływa na ważność wyborów dopóki zapewniony jest nieskrępowany - w aspekcie prawnym jak i faktycznym - pluralizm mediów".

- Sąd Najwyższy nie odniósł się w żaden sposób do aktów prawnych Rady Europy. Kodeks dobrych praktyk Komisji Weneckiej mówi, że aby można mówić o równości wyborów, to władze państwowe powinny powstrzymać się od jakiejkolwiek ingerencji w kampanię wyborczą. A widzieliśmy, co się działo - te podróże premiera i członków rządu, te dykty z czekami bez pokrycia - wyliczał były przewodniczący PKW. - I również władze powinny powstrzymać się od ingerencji w media publiczne - wskazywał.

Autor:mjz/pm

Źródło: TVN24