Sąd decyduje o areszcie dla Palikota

W sobotę po południu wrocławski sąd ma ogłosić postanowienie w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla Janusza Palikota podejrzanego o oszustwo i przywłaszczenie mienia. Wcześniej prokuratura postawiła mu osiem zarzutów. Sprawa dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Przed wejściem do sądu w sobotę obrońcy Palikota oskarżyli CBA i prokuraturę o złamanie tajemnicy adwokackiej.

W czwartek doszło do zatrzymania przez CBA trzech osób, w tym Janusza Palikota - byłego polityka, a obecnie przedsiębiorcy. Pozostałe zatrzymane osoby to jego współpracownicy. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, "śledztwo dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy pokrzywdzonych na kwotę blisko 70 milionów złotych".