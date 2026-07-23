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Rzeczniczka Praw Obywatelskich: przygotujemy listę spraw dla prezydenta

Fakty po faktach - Sylwia Gregorczyk-Abram
Rzeczniczka Praw Obywatelskich: chcę spotkać się z prezydentem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Chciałabym się spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim - powiedziała Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram w "Faktach po Faktach". Wyjaśniła, że chce z nim porozmawiać, ponieważ prezydent decyduje także w kwestiach praw i wolności obywatelskich.

Nowa Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram poruszyła w czwartkowych "Faktach po Faktach" kwestię prezydenckiego weta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej.

Przyznała, że choć jej urząd nie może uchwalić prawa zmuszającego do wykonywania zobowiązań Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to "nie jest bezradny". - Status par jednopłciowych powinien zostać w Polsce uregulowany, podobnie jak kwestia transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa - podkreśliła.

- Rzecznik może tutaj - tak się zresztą też działo w przypadku kadencji pana profesora Wiącka - przystępować czynnie do postępowań administracyjnych, które torowały tę ścieżkę w poszczególnych sprawach, czy przyjmować takie sprawy, w których jednak mimo rozporządzenia i wyroków, poszczególne urzędy nie będą respektować tak transkrybowanych aktów - wyjaśniła.

Gregorczyk-Abram o spotkaniu z Nawrockim

Rzeczniczka została też zapytana, czy planuje spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. - Oczywiście, że chciałabym się spotkać z panem prezydentem, dlatego, że on również decyduje w sprawach praw i wolności obywatelskich. To on trzyma ten długopis, którym składa - bądź nie - podpis pod poszczególnymi ustawami - powiedziała.

Podkreśliła, że jako RPO "nie powinna unikać takich spotkań". Zapytana, czy ma pomysł, jaką kwestię poruszyć w trakcie rozmowy z prezydentem, wyjaśniła, że "przygotuje listę najpilniejszych spraw wraz ze swoim biurem". - Na pewno ta sprawa [ustawa o statusie osoby najbliższej - red.] jest na liście priorytetów - zapewniła.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Rzecznik Praw ObywatelskichKarol NawrockiAborcjaPrezydent RP
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