Rzecznik MSZ o ewakuacji Polaków z Libanu. "Ten wyjazd jest jeszcze możliwy"

Ewakuacja Polaków z Libanu

Jak zaznaczył, "ten wyjazd jest jeszcze możliwy ze względu na to, że odbywają się loty czarterowe, chociaż już większość linii lotniczych zawiesiło połączenia z Libanem". - My mamy dokładnie zmapowanych mieszkańców w Libanie, którzy mają związki z Polską, a przede wszystkim są obywatelami polskimi - zapewnił.

Dopytywany, ilu pracowników ambasady zostanie ewakuowanych, odparł, że jest to kilkanaście osób, głównie rodziny dyplomatów. - Postaramy się zatrzymać osoby, które są niezbędne do funkcjonowania placówki. Natomiast te, które tam nie są konieczne, będą się przemieszczały do kraju - oświadczył.

- Jeśli chodzi o osoby, z którymi mamy kontakt i które wyraziły chęć wyjazdu do Polski, to te liczby się wahają. Na początku to było kilkanaście, teraz jest kilkadziesiąt - poinformował. Jak mówił, "są to osoby, które wcześniej korzystały z pomocy naszej placówki ze względu na to, że zostały w jakiś sposób dotknięte konfliktem, są to osoby w trudnej sytuacji życiowej, związanej albo ze zdrowiem, albo z małymi dziećmi".