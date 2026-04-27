Polska

Morawiecki chce władzy w PiS? "Kto wie..."

Mateusz Morawiecki
Czy Morawiecki idzie po schedę po Kaczyńskim? Terlecki: niekoniecznie już
Źródło: TVN24
Mamy nadzieję, że w ramach szerokiego obozu Prawa i Sprawiedliwości jednak się zmieści stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego - powiedział poseł PiS Ryszard Terlecki. Pytany był o sytuację w partii i o to, czy założyciel nowego stowarzyszenia chce zostać następcą Jarosława Kaczyńskiego na fotelu lidera PiS.

Poseł PiS Ryszard Terlecki mówił w Sejmie o poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości, które - według opublikowanego w piątek sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego dla "Super Expressu" - wynosi 29 procent (wzrost o 1,72 pkt proc.).

- Efekt podwójny - ofensywa [Przemysława - red.] Czarnka i stowarzyszenie [Mateusza - red.] Morawieckiego - ocenił.

- Pan przekazem już teraz mówi? - zapytała reporterka TVN24 Maja Wójcikowska. - No tak, bo skoro sondaże rosną, to trzeba to odpowiednio omówić - odparł Terlecki.

Ryszard Terlecki
Źródło: TVN24

Wójcikowska zwróciła uwagę, że Terlecki "specjalnie za efektem Czarnka się nie opowiadał". - Ale dwa płuca mamy, więc drugie też podnosi nam sondaże - odpowiedział poseł PiS.

Reporterka TVN24 pytała dalej, czy Terlecki wierzy, że partią da się zarządzać, biorąc pod uwagę toczącą się w jej szeregach walkę frakcji? - Ludzie są ludźmi. Ale mamy nadzieję, że w ramach szerokiego obozu Prawa i Sprawiedliwości jednak się zmieści stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i pójdziemy do przodu - ocenił.

Czy prezes PiS Jarosław Kaczyński może zostawić partię? - Nie, nie, broń Boże, wciąż jest przywódcą obozu, natomiast różne rzeczy się dzieją w tym obozie i trzeba to brać pod uwagę - powiedział Terlecki.

"Wyszło na nasze". Konflikt w PiS w pięciu hasłach
"Wyszło na nasze". Konflikt w PiS w pięciu hasłach

Marcin Złotkowski

Wójcikowska pytała też, czy Morawiecki "za mocno urósł" w PiS i czy były premier "idzie po schedę" po Kaczyńskim. - Niekoniecznie już, ale w przyszłości, kto wie? - odpowiedział poseł.

- Mateusz Morawiecki, jak on to mówi, uzyskał podmiotowość. To znaczy przez to, że powstało stowarzyszenie, że kilkudziesięciu posłów się zapisało, jego pozycja w partii się wzmocniła - opisywał Terlecki. Powiedział też, że partia się nie rozpada i jego zdaniem nie rozpadnie.

W PiS od miesięcy trwa walka frakcji "harcerzy" i "maślarzy". Najświeższą odsłoną konfliktu jest spór wokół założonego przez Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus.

Kaczyński początkowo zapowiadał, że "dla ludzi, którzy by się w to [stowarzyszenie Morawieckiego - red.] angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie". Po nocnym spotkaniu z Morawieckim prezes PiS wystąpił na konferencji prasowej z byłym premierem. Oświadczył wówczas, że partia będzie miała "dwa płuca", a działalność stowarzyszenia będzie prowadzona "jakby wewnątrz partii".

"Wykorzystał antyefekt Czarnka". Oczekuje dużo więcej
"Wykorzystał antyefekt Czarnka". Oczekuje dużo więcej

Sebastian Zakrzewski

Wspólne oświadczenie Kaczyńskiego i Morawieckiego w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie uspokoiło nastrojów. W mediach społecznościowych starli się politycy kojarzeni ze zwaśnionymi frakcjami. "Maślarze" przekonywali, że działalność stowarzyszenia byłego premiera zostaje zawieszona, z czym nie zgadzali się członkowie inicjatywy Rozwój Plus.

OGLĄDAJ: Sasin o Zondacrypto: weto prezydenta nie dotyczyło tej sprawy
Sasin o Zondacrypto: weto prezydenta nie dotyczyło tej sprawy

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski

Kuba Koprzywa
Łatwogang i Badoes
Bedoes i Łatwogang wydali wspólne oświadczenie
Polska
Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Łaziskach
Wjechał na torowisko, wcześniej wyszarpał kobietę z auta. Nagranie
Katowice
Pożar mieszkania w Chełmnie
Zapaliła się drewniana konstrukcja kominka. 90-latka w szpitalu
Kujawsko-Pomorskie
Radioteleskopy obserwatorium ALMA na pustyni Atakama
Nasze okno na wszechświat może zostać zanieczyszczone
METEO
Mieli fałszować banknoty
Byli gotowi wyprodukować nawet 360 milionów fałszywych euro
Kraków
Donald Trump
"Zwietrzył szansę na wyjście z dołka sondażowego". O co może chodzić w słowach Trumpa?
Świat
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Rzecznik prokuratury: wszystkie wątki w sprawie Zondacrypto będą badane
BIZNES
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Unia Europejska z projektem wymierzonym w Big Techy. Branża medialna z apelem
BIZNES
Kierowca driftował przed policyjnym radiowozem
Driftował przed radiowozem, autem z pasażerami w bagażniku
Olsztyn
Kasix
Zgoliła głowę w geście solidarności. "A są ludzie, którzy nie mają tego wyboru"
Polska
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Polacy czują się bogaci jak nigdy. Rekordowy wynik badania
BIZNES
Donald Tusk
"Dziś zaczynamy wielki projekt". Tusk ogłasza nową decyzję
Polska
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Minister ostrzega podróżnych. Zachęca do kupowania biletów
BIZNES
Jechał pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Totalnie pijana babcia pojechała odebrać wnuka
Opole
Donald Trump
Oburzony Trump do dziennikarki: czekałem, aż to przeczytasz
Świat
Zbiórka Łatwoganga
Łatwogang i Bedoes apelują, Czarzasty odpowiada. Padła deklaracja
Polska
imageTitle
Nie żyje młody zawodnik. Jechał kibicować bratu
EUROSPORT
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Takie będą ceny paliw we wtorek
BIZNES
Łukasz Litewka
Śmierć posła Litewki. Sąd zgodził się na kaucję, ruch prokuratury
Katowice
Łukasz Litewka
Litewka pośmiertnie odznaczony. Prezydent podjął decyzję
Polska
Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał
Puszcza Białowieska w ogniu. Największym od lat
Białystok
Proceder polegał na wyłudzaniu dotacji oświatowych
Gang dyrektorek. Wpadł człowiek od prania brudnych pieniędzy
Łódź
pap_20250925_1UW
Po raz pierwszy wyprzedzamy Niemcy. Polska w unijnej czołówce wydatków
BIZNES
Zniszczony dom po przejściu tornada w Teksasie
Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową
METEO
imageTitle
Smutne pożegnanie jednej z legend NHL
EUROSPORT
Pożar hali koło Wołomina
Pożar hali z tekstyliami pod Wołominem
WARSZAWA
imageTitle
Nowe wieści od Igi Świątek. "To był naprawdę ciężki dzień"
EUROSPORT
Zełenski, skradziony obraz i "doniesienia" BBC
FAŁSZ"Skradziony obraz" za plecami Zełenskiego? Co wisi na ścianie
Gabriela Sieczkowska
Kobieta została zatrzymana
Wydmuchała ponad dwa promile. W takim stanie "opiekowała się" małym dzieckiem
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski podsumował akcję Łatwoganga
EUROSPORT

