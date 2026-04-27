Morawiecki chce władzy w PiS? "Kto wie..."
Poseł PiS Ryszard Terlecki mówił w Sejmie o poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości, które - według opublikowanego w piątek sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego dla "Super Expressu" - wynosi 29 procent (wzrost o 1,72 pkt proc.).
- Efekt podwójny - ofensywa [Przemysława - red.] Czarnka i stowarzyszenie [Mateusza - red.] Morawieckiego - ocenił.
- Pan przekazem już teraz mówi? - zapytała reporterka TVN24 Maja Wójcikowska. - No tak, bo skoro sondaże rosną, to trzeba to odpowiednio omówić - odparł Terlecki.
Wójcikowska zwróciła uwagę, że Terlecki "specjalnie za efektem Czarnka się nie opowiadał". - Ale dwa płuca mamy, więc drugie też podnosi nam sondaże - odpowiedział poseł PiS.
Morawiecki idzie po przywództwo w PiS? Terlecki: niekoniecznie już...
Reporterka TVN24 pytała dalej, czy Terlecki wierzy, że partią da się zarządzać, biorąc pod uwagę toczącą się w jej szeregach walkę frakcji? - Ludzie są ludźmi. Ale mamy nadzieję, że w ramach szerokiego obozu Prawa i Sprawiedliwości jednak się zmieści stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i pójdziemy do przodu - ocenił.
Czy prezes PiS Jarosław Kaczyński może zostawić partię? - Nie, nie, broń Boże, wciąż jest przywódcą obozu, natomiast różne rzeczy się dzieją w tym obozie i trzeba to brać pod uwagę - powiedział Terlecki.
Wójcikowska pytała też, czy Morawiecki "za mocno urósł" w PiS i czy były premier "idzie po schedę" po Kaczyńskim. - Niekoniecznie już, ale w przyszłości, kto wie? - odpowiedział poseł.
- Mateusz Morawiecki, jak on to mówi, uzyskał podmiotowość. To znaczy przez to, że powstało stowarzyszenie, że kilkudziesięciu posłów się zapisało, jego pozycja w partii się wzmocniła - opisywał Terlecki. Powiedział też, że partia się nie rozpada i jego zdaniem nie rozpadnie.
Konflikt w PiS i stowarzyszenie Morawieckiego
W PiS od miesięcy trwa walka frakcji "harcerzy" i "maślarzy". Najświeższą odsłoną konfliktu jest spór wokół założonego przez Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus.
Kaczyński początkowo zapowiadał, że "dla ludzi, którzy by się w to [stowarzyszenie Morawieckiego - red.] angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie". Po nocnym spotkaniu z Morawieckim prezes PiS wystąpił na konferencji prasowej z byłym premierem. Oświadczył wówczas, że partia będzie miała "dwa płuca", a działalność stowarzyszenia będzie prowadzona "jakby wewnątrz partii".
Wspólne oświadczenie Kaczyńskiego i Morawieckiego w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie uspokoiło nastrojów. W mediach społecznościowych starli się politycy kojarzeni ze zwaśnionymi frakcjami. "Maślarze" przekonywali, że działalność stowarzyszenia byłego premiera zostaje zawieszona, z czym nie zgadzali się członkowie inicjatywy Rozwój Plus.
