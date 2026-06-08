ROZMOWA PIASECKIEGO Ryszard Petru w rządzie? Andrzej Domański odpowiedział Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Domański: nie ma ustaleń dotyczących żadnego nowego wiceministra Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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- To pan chciał Ryszarda Petru u siebie w resorcie? - zapytał Konrad Piasecki w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego". Minister Andrzej Domański roześmiał się i wydawał się zaskoczony pytaniem. - Co pan tak zgasł, jak o to zapytałem? - dociekał dziennikarz, również z uśmiechem.

- Nie ma ustaleń dotyczących żadnego nowego wiceministra, czy to w ministerstwie rozwoju, czy w ministerstwie finansów - odpowiedział Domański. Jak dodał, w dwóch zarządzanych przez niego resortach liczba wiceministrów "tylko i wyłącznie spada, bo realizujemy zasadę ograniczania wiceministrów".

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Dopytywany, czy mimo wszystko możliwe jest rozpoczęcie rozmów o kandydaturze Petru, Domański odparł: - Myślę, że dzisiaj się to się nie wydarzy.

Po chwili dodał: - My jesteśmy oczywiście cały czas otwarci na rozmowy.

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