Ryszard Kalisz: polityka zjadła Bodnara

Mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, został zapytany w "Tak jest" w TVN24 o opinię na temat zmiany w resorcie sprawiedliwości. W ramach rekonstrukcji rządu nowym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym został Waldemar Żurek w miejsce Adama Bodnara. Kalisz ocenił, że to "bardzo dobra zmiana".

Kalisz o ministrze Żurku: musi podjąć kategoryczne decyzje

- Pan profesor Bodnar jest wybitnym prawnikiem, jest wybitnym obrońcą praw człowieka. Natomiast nie miał doświadczenia politycznego i polityka go zjadła po prostu - ocenił Kalisz.

Na uwagę Andrzeja Morozowskiego, że Żurek też nie ma doświadczenia politycznego, gość TVN24 odparł, że "daje mu duże zaufanie" ze względu na to, że był rzecznikiem Krajowej Rady Sądownictwa i "trochę się w tym świecie poruszał". Dodał też, że był "bezspornie wybitnym sędzią".

- To jest bardzo rozsądny człowiek, ale on musi podjąć kategoryczne decyzje - wskazał Kalisz. Dodał, że Żurek powinien "wznowić postępowanie wyjaśniające co do tych procesów, które następowały poprzez anihilację poszczególnych organów konstytucyjnych w latach 2015 aż do roku 2023". Stwierdził, że "jest to bardzo ważne".

Mówił też o przywróceniu praworządności. - Krótko mówiąc: każdy, kto popełnił czyn zabroniony, musi być rozliczony. Tu nie może być wątpliwości. Ludzie tego bardzo potrzebują - ocenił Kalisz.

Gość TVN24 zaznaczył też, że "przeszkodą nie może być oczekiwanie na przyszłe zdarzenia". - Problemem Bodnara, i niestety to okazało się złe, było to, że czekał na własnego prezydenta - podsumował.

Hołownia nie będzie mógł "odmówić składania zeznań"

W rozmowie poruszono też temat wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który w wywiadzie telewizyjnym 25 lipca powiedział, że sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i dokonał tym samym "zamachu stanu". Mecenas Bartosz Lewandowski złożył wniosek dowodowy o przesłuchanie Hołowni w charakterze świadka.

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba potwierdził portalowi tvn24.pl, że pismo wpłynęło do prokuratury i nadano mu bieg. Poinformował również, że prokuratura zamierza przesłuchać Hołownię w charakterze świadka.

Ryszard Kalisz w programie powiedział, że Hołownia podczas ewentualnego przesłuchania nie będzie mógł odmówić zeznań. - Dlatego że on występuje jako świadek, a nie jako podejrzany. Odmówić składania zeznań może tylko podejrzany - wyjaśnił.

Doprecyzował, że świadek może odmówić zeznań tylko wtedy, gdy może to obciążyć jego samego lub członków najbliższej rodziny.

