Nagroda widmo od europosła Czarneckiego. Licealistki czekały latami na obiecane bilety

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki wręczył zwycięzcom historycznego konkursu tekturowe bilety do Parlamentu Europejskiego. Mijały lata, a laureatki nie dostały zaproszenia na wyjazd. Eurodeputowany tłumaczy, że wszystkiemu winna jest pandemia. Z kolei Parlament Europejski zwraca uwagę, że nawet w pandemii były organizowane wyjazdy. Uczennice na nagrodę już nie muszą czekać. Do Brukseli zaprosił je ktoś inny - Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Był konkurs, była nagroda. Za film trzy licealistki jednego z warszawskich liceów dostały bilety. - Pięknie wydrukowane, kartonowe. I tam jest napisane, że Ryszard Czarnecki zaprasza zwycięzców, finalistów konkursu do Brukseli, do europarlamentu – mówi Tomasz Brzeziński, ojciec jednej z laureatek konkursu.

"Kontakty do zwycięzców konkursu zostały przekazane panu Ryszardowi Czarneckiemu na jego prośbę, co mało miejsce w roku 2019 oraz w roku 2023" – informuje Fundacja Patria Nostra, która od 2017 roku realizuje projekt edukacyjny.

Europoseł Andrzej Halicki pomógł laureatkom konkursu

- Mówię: "wie pan, żeby to dobrze wyglądało, jest pan jakby nie było politykiem i myślę, że będzie dobrze, jeśli by pan napisał maila lub zadzwonił do tych dziewczyn i powiedział: dziewczyny, słuchajcie, był problem, załatwiona sprawa, jedziemy". On powiedział: "dobra, to może tak zrobimy" – relacjonuje Tomasz Brzeziński.