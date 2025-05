Matury czas start. Na początek język polski

Wkrótce startują matury. Jak wykorzystać ostatnie dni przed egzaminami? Źródło: TVN24

Około 275 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia rozpoczyna dziś egzamin dojrzałości. Wraz z nimi z egzaminem z języka polskiego zmierzą się abiturienci z wcześniejszych roczników.

Kluczowe fakty: Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i z języka obcego.

Pisemna sesja egzaminacyjna rozpocznie się 5 maja i potrwa do 22 maja. Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godzinie i 14 zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez CKE.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 19-20 sierpnia.

Na pulę osób, które rozpoczynają właśnie maturalną sesję egzaminacyjną składa się 275 tys. tegorocznych absolwentów szkół średnich oraz osoby ze starszych roczników. Między innymi te, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, oraz osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu albo przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik. Chęć przystąpienia do egzaminów maturalnych zadeklarowało także 706 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., po ataku Rosji na Ukrainę.

Powrót do standardu sprzed pandemii

Tegoroczni absolwenci są pierwszym rocznikiem maturzystów, który będzie zdawać egzaminy ponownie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Obecnie obowiązująca podstawa to tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.

Od tego roku maturzyści chorujący przewlekle, np. na cukrzycę, będą mogli wnieść na salę urządzenie elektroniczne służące do monitorowania stanu zdrowia.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Egzaminy od godziny 9

Absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (na 17 kwietnia br.) wynika, że na taki krok zdecydowało się 3,1 proc. maturzystów. Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje i od poziomu egzaminu. Na przykład egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 240 minut, a na poziomie rozszerzonym - 210 minut, a egzamin z matematyki na obu poziomach trwa 180 minut. Pisemna sesja egzaminacyjna rozpocznie się 5 maja i potrwa do 22 maja. Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godzinie 9 i 14 zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez CKE. Sesja egzaminów ustnych przeprowadzona zostanie w dniach 9-24 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Żeby zdać potrzeba 30 procent punktów

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie przystąpią z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, mogą zdawać je w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 3-17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych potrwa od 3 do 17 czerwca, a sesja egzaminów ustnych od 9 do 11 czerwca. Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne. Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać.