Państwo będące członkiem Rady Europy powinno podporządkować się orzecznictwu Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Polska się do tego zobowiązała - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Podkreślił, że "związek partnerski jest czymś, co w tej chwili jest obowiązkiem państwa".

W koalicji rządzącej nie ma zgody co do projektu ustawy o związkach partnerskich, za który odpowiada ministra ds. równości Katarzyna Kotula . Projekt, oprócz Lewicy, popiera KO i Polska 2050. Natomiast PSL nie zgadza się na niektóre proponowane zapisy. Wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył w piątek, że stanowisko większości posłów jego partii jest jasne: ułatwianie życia tak, sprawa zrównania związków partnerskich z małżeństwem, przysposobienie i adopcja dzieci - nie.

RPO: trzeba wykonywać wyroki

- To nie musi polegać na wprowadzeniu tak zwanej równości małżeńskiej, natomiast związek partnerski jest czymś, co w tej chwili jest obowiązkiem państwa - podkreślił.

- Istnieją mechanizmy na poziomie Rady Europy pozwalające organom Rady Europy na monitorowanie wdrażania wyroków Trybunału adresowanych do danego kraju. I jeżeli do tego by nie doszło, to poza kolejnymi skargami, które mogą wpływać do Trybunału, zostaną uruchomione organy, takie jak Komitet Ministrów Rady Europy, bo to jest instytucja, która się zajmuje monitorowaniem wdrażania standardów. Będzie sygnał z tej instytucji, że Polska nie realizuje zasad wolności i praw wyrażonych w konwencji - wyjaśnił rzecznik praw obywatelskich.