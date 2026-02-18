Rozpad Polski 2050. Powstaje nowy klub Źródło: TVN24

W środę grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050, żeby założyć nowy klub parlamentarny Centrum. Jest wśród nich Paulina Hennig-Kloska, która pod koniec stycznia przegrała II turę wyborów na przewodniczącego partii.

Przed południem Polska 2050 wydała oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że wybierając przewodniczącą członkowie partii dokonali demokratycznego wyboru, tym samym obierając "drogę zgodną z naszymi wartościami i naszym DNA".

"Wszyscy kandydaci obiecywali, że zaakceptują wyniki demokratycznych wyborów. Tej obietnicy nie dotrzymali. Posłowie, którzy opuścili Polskę 2050, nie potrafili pogodzić się z demokratyczną decyzją ludzi, którzy tworzą naszą partię" - stwierdzono w oświadczeniu.

Jak czytamy, misją klubu Polski 2050 jest "reprezentowanie ludzi Polski 2050 i wspólne z nimi działanie na rzecz zobowiązań wobec wyborców". Jednocześnie zapewniono, że ugrupowanie Pełczyńskiej-Nałęcz pozostaje częścią Koalicji 15 października "z naszymi wartościami i celami wyrazistego centrum". Na końcu dodano: "Idziemy dalej. Z wizją i odwagą".

Ludzie Polski 2050 dokonali demokratycznego wyboru. Wybrali przewodniczącą. Wybrali drogę zgodną z naszymi wartościami i naszym DNA.



Wszyscy kandydaci obiecywali, że zaakceptują wyniki demokratycznych wyborów. Tej obietnicy nie dotrzymali.



Rozpad Polski 2050, Donald Tusk uspokaja

Decyzję o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego ogłosiła Paulina Hennig-Kloska na środowej konferencji prasowej w Sejmie wraz z kilkunastoma innymi politykami. Jak mówiła, grupa uzyskała łącznie 18 deklaracji od parlamentarzystów - 15 posłów i trzech senatorów. Do stworzenia klubu wymaganych jest co najmniej 15 posłów.

Premier Donald Tusk poinformował, że rozmawiał zarówno z ministrą klimatu Pauliną Hennig-Kloską, jak i z szefową Polski 2050, ministrą funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Tusk powiedział, że obie zapewniły go, iż niezależnie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec rządu i Koalicji 15 października. - Większość parlamentarna, czyli Koalicja 15 października pozostanie stabilna na najbliższe miesiące i lata; na pewno do następnych wyborów - powiedział premier.

- Tu pragnę państwa uspokoić; nie takie turbulencje musieliśmy przez ten rok przeżywać i przeżyliśmy, nie takie wstrząsy na scenie politycznej światowej, europejskiej i polskiej przetrwaliśmy w bardzo dobrej kondycji - dodał Tusk.

