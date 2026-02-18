Logo strona główna
Polska

"Nie potrafili pogodzić się z demokratyczną decyzją". Oświadczenie Polski 2050

Polska 2050
Rozpad Polski 2050. Powstaje nowy klub
Źródło: TVN24
Na koncie Polski 2050 w serwisie X zamieszczono oświadczenie w sprawie grupy posłów i senatorów, którzy w środę ogłosili swoje odejście i zapowiedzieli założenie nowego klubu. Czytamy w nim, że rozłamowcy nie dotrzymali obietnicy zaakceptowania wyników wyborów na szefa partii.

W środę grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050, żeby założyć nowy klub parlamentarny Centrum. Jest wśród nich Paulina Hennig-Kloska, która pod koniec stycznia przegrała II turę wyborów na przewodniczącego partii.

Przed południem Polska 2050 wydała oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że wybierając przewodniczącą członkowie partii dokonali demokratycznego wyboru, tym samym obierając "drogę zgodną z naszymi wartościami i naszym DNA".

"Wszyscy kandydaci obiecywali, że zaakceptują wyniki demokratycznych wyborów. Tej obietnicy nie dotrzymali. Posłowie, którzy opuścili Polskę 2050, nie potrafili pogodzić się z demokratyczną decyzją ludzi, którzy tworzą naszą partię" - stwierdzono w oświadczeniu.

Jak czytamy, misją klubu Polski 2050 jest "reprezentowanie ludzi Polski 2050 i wspólne z nimi działanie na rzecz zobowiązań wobec wyborców". Jednocześnie zapewniono, że ugrupowanie Pełczyńskiej-Nałęcz pozostaje częścią Koalicji 15 października "z naszymi wartościami i celami wyrazistego centrum". Na końcu dodano: "Idziemy dalej. Z wizją i odwagą".

Rozpad Polski 2050, Donald Tusk uspokaja

Decyzję o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego ogłosiła Paulina Hennig-Kloska na środowej konferencji prasowej w Sejmie wraz z kilkunastoma innymi politykami. Jak mówiła, grupa uzyskała łącznie 18 deklaracji od parlamentarzystów - 15 posłów i trzech senatorów. Do stworzenia klubu wymaganych jest co najmniej 15 posłów.

Donald Tusk
Tusk zabrał głos po rozłamie
26218120
Oni założą nowy klub parlamentarny. Lista
Joanna Mucha
Kolejna osoba odchodzi z Polski 2050

Premier Donald Tusk poinformował, że rozmawiał zarówno z ministrą klimatu Pauliną Hennig-Kloską, jak i z szefową Polski 2050, ministrą funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Tusk powiedział, że obie zapewniły go, iż niezależnie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec rządu i Koalicji 15 października. - Większość parlamentarna, czyli Koalicja 15 października pozostanie stabilna na najbliższe miesiące i lata; na pewno do następnych wyborów - powiedział premier.

- Tu pragnę państwa uspokoić; nie takie turbulencje musieliśmy przez ten rok przeżywać i przeżyliśmy, nie takie wstrząsy na scenie politycznej światowej, europejskiej i polskiej przetrwaliśmy w bardzo dobrej kondycji - dodał Tusk.

OGLĄDAJ: Hennig-Kloska o Polsce 2050: dzisiaj spotkanie, wszyscy doszliśmy do ściany
hennig - kloska 18 0730 1na1 cl

Hennig-Kloska o Polsce 2050: dzisiaj spotkanie, wszyscy doszliśmy do ściany

hennig - kloska 18 0730 1na1 cl
Autorka/Autor: Filip Czerwiński/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Olkuśnik/EastNews

Polska 2050Katarzyna Pełczyńska-NałęczPaulina Hennig-KloskaKoalicja 15 październikaDonald Tusk
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica