Polska Kolejne przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem Mikołaj Stępień |

Kolejne przechwycenie rosyjskich samolotów nad Bałtykiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/DowOperSZ

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Jak przekazał w czwartek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała nad Bałtykiem przechwycenia dwóch rosyjskich myśliwców Su-30. Następnie załogi przekierowano na przechwycenie samolotu rozpoznawczego Ił-20, który znajdował 30 kilometrów na północ od Jastrzębiej Góry.

"Po zakończeniu naszej eskorty, rosyjski samolot został przejęty przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - dodał wicepremier.

Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 16, 2026 Rozwiń

Kolejny incydent z rosyjskimi samolotami nad Bałtykiem

Minister ocenił także, że "Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów obrony powietrznej". W środę polskie lotnictwo przechwyciło nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, we wtorek - rozpoznawczego Iła-20 na północ od Ustki.

Samolot rozpoznawczy Ił-20 Źródło zdjęcia: x.com/DowOperSZ

Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy między innymi misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.

Rosyjskie Su-30 Źródło zdjęcia: SERGEI ILNITSKY/EPA/PAP