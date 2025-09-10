Logo strona główna
Polska

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy

Wyryki
Polska przestrzeń powietrzna naruszona. Relacja reporterki TVN24, Katarzyny Rogali
Źródło: TVN24
W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została "wielokrotnie naruszona" przez rosyjskie drony. Część z nich została zestrzelona, trwają poszukiwania szczątków. Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się - podało o godzinie 7.44 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Podsumowujemy wszystko, co wiadomo do tej pory o nocnych zajściach nad Polską.

> Przez całą noc trwał atak rosyjskich dronów na terytorium Ukrainy.

> Pierwsze informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej pojawiły się przed godziną 3 nad ranem. Trwał wtedy zmasowany rosyjski atak na Ukrainę.

> O ataku poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej (...). Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" - przekazało DORSZ.

> Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że bezzałogowców było kilkanaście, a te "drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone". Obecnie trwają działania służb związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku dronów. Minister obrony pilnie wraca do kraju z wizyty w Londynie.

> Nad Polską pojawiły się samoloty NATO, w tym włoski samolot AWACS, który wystartował z Estonii, oraz samolot transportowo-tankujący (MRTT) Airbus A330, obsługiwany przez Holenderskie Siły Powietrzne, który wyleciał z Eindhoven.

> Lubelska policja przekazała, że jednego uszkodzonego drona odnaleziono w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską (woj. lubelskie). Służby apelują, aby nie zbliżać się do szczątków maszyn, tylko informować o nich na 112. Wysłano na ten temat alert RCB.

Szczątki kolejnej z maszyn spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki-Wola. Innego, trzeciego drona odnaleziono też w Mniszkowie, nieopodal Opoczna, w województwie łódzkim. Elementy czwartego drona odnaleziono w okolicach cmentarza w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim.

> O godzinie 8 rozpoczęło się zwołane przez premiera Donalda Tuska nadzwyczajne posiedzenie rządu. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki poprowadził odprawę w BBN. Udział w niej wziął też szef rządu. 

> Prezydent Nawrocki przekazał, że w ciągu 48 godzin zwołana zostanie Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

> O ataku został poinformowany sekretarz stanu USA Marco Rubio - przekazała CNN. Premier Tusk poinformował z kolei, że pozostaje w kontakcie z szefem NATO Markiem Rutte.

> Komenda Główna Policji przekazała, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Wojsko Obrony Terytorialnej ogłosiło alert, wprowadzając skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców siedmiu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał apel, by "w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić".

> Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat skierowany do uczniów. "Nie ma zdiagnozowanych nowych zagrożeń. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół".

> Głos na temat wydarzeń w Polsce zabrał szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. "Rosyjskie drony przelatujące nad Polską podczas masowego ataku na Ukrainę pokazują, że poczucie bezkarności Putina stale rośnie, ponieważ nie został on odpowiednio ukarany za swoje poprzednie zbrodnie" - napisał.

> Czasowo wstrzymany był ruch na czterech lotniskach: Chopina, w Modlinie, w Lublinie i Rzeszowie.

Czosnówka

WYDANIE SPECJALNE

Czosnówka
Autorka/Autor: PKoz, akr, ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Nawrocki
Nawrocki: w ciągu 48 godzin zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
10 0745 s2 cl-0021
"Europa jest po stronie Polski". Owacje na stojąco w europarlamencie
Świat
Kierowca volkswagena był pijany
Pijany kierowca wypadł z drogi, nie żyje 16-latek
Kraków
Pościg i zderzenie z radiowozem w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Bójka i morderstwo na Dworcu Centralnym
WARSZAWA
Dron znaleziony pod Opocznem
Informacje o kolejnych znalezionych dronach. Namierzyli już cztery
Lublin
Kierowca pędził 147 kilometrów na godzinę
Pędził prawie 150 km/h w terenie zabudowanym
WARSZAWA
shutterstock_2545539793
Obce drony nad Polską. Złoty reaguje
BIZNES
Siedziba NATO w Brukseli
Informator Reutersa w NATO: Sojusz nie traktuje nalotu dronów jako ataku
Świat
imageTitle
Euforia w Boliwii. Faworyt pokonany, awans na mundial coraz bliżej
EUROSPORT
Nowe prawo ma zwiększyć ochronę danych osobowych i wizerunków dzieci w szkołach
Komunikat MEN. Co z lekcjami?
Polska
Tragedia pod Kwakowem. Rowerzysta zginął w zderzeniu z dostawczym renault
Podczas omijania wjechał w rowerzystę. Mężczyzna nie żyje
Trójmiasto
trump pytanie
Pytanie o naruszenie polskiej przestrzeni. Trump nie odpowiada
Świat
Czosnówka
Nie zbliżaj się, nie dotykaj, zgłaszaj. Apel wojska
Lublin
Polskie myśliwce
"Reagujemy. I taki sygnał do Kremla popłynął"
Polska
imageTitle
Przegrała 0:6, po czym skreczowała. Dramat Linette
EUROSPORT
Krem (zdjęcie poglądowe)
Pierwszy na świecie filtr słoneczny z pyłku kwiatów
METEO
KPRM, posiedzenie rządu
Tusk: mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę
Polska
imageTitle
To nie błąd statystyczny. Ronaldo strzelił 141. gola dla reprezentacji
EUROSPORT
Dron, który spadł w Czosnówce
Zestrzelony dron "nie jest wart naszych rakiet". Ekspert apeluje
RELACJA
Wyryki
Zełenski: co najmniej osiem dronów było skierowanych w stronę Polski
Świat
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica dziurawa, chodnik nierówny, a bloków coraz więcej
WARSZAWA
Drzewo runęło na samochód
Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód
WARSZAWA
shutterstock_2250571743
Kumulacja w Lotto rozbita. Potężna wygrana
BIZNES
Czosnówka
Generał Bieniek: myślę, że wtargnięcie dronów było intencyjne
Polska
imageTitle
Niesamowity wyczyn Haalanda. Pierwszy taki od 1977 roku
EUROSPORT
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień
WARSZAWA
Polski myśliwiec
"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat
Polska
imageTitle
Uwaga, talent! 15-latka pisze historię w Sao Paulo
EUROSPORT
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
Rosyjski atak na Ukrainę. "Pozostańcie w schronach do odwołania"
Świat
Burza, chmury, deszcz
Ulewy, burze. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia
METEO

