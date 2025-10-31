Co z dalszymi poszukiwaniami rozbitych dronów? Wojsko podjęło decyzję

Kosiniak-Kamysz: Rosja w żaden sposób nie cofa się Źródło: TVN24

Decyzję o zawieszeniu poszukiwań podjął w czwartek Dowódca Operacyjny gen. Maciej Klisz - oznajmił rzecznik DORSZ ppłk Jacek Goryszewski. Oznacza to wstrzymanie misji, w którą zaangażowanych było około 150 żołnierzy z lubelskiej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jak tłumaczył rzecznik, poszukiwania będą mogły zostać wznowione w przypadku, gdy pojawią się nowe informacje - na przykład podczas dalszej analizy dostępnych danych - wskazujące na taką potrzebę.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony

W nocy z 9 na 10 września, w trakcie nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy rakietami i dronami, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez wystrzelone z Rosji drony. Szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła informował, że do Polski wleciało 21 dronów.

Bezzałogowce, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne - polskie F-16 i holenderskie F-35 - użyły uzbrojenia. Podczas operowania wojska we wsi Wyryki został uszkodzony dom.

W kolejnych dniach po zdarzeniu w różnych miejscach na terenie kraju odnajdywano szczątki dronów, które zostały zestrzelone lub rozbiły się. Odnaleziono je w województwach: lubelskim (najwięcej), mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. W akcję poszukiwania zaangażowani zostali m.in. żołnierze WOT, którzy przeczesywali obszary, w których mogły znajdować się rozbite obiekty.

We wrześniu Żandarmeria Wojskowa informowała o odnalezieniu niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w okolicach miejscowości: Stromiec (pow. białobrzeski), Wodynie (pow. siedlecki) oraz Sulmice koło Zamościa, a także w miejscowości Wielki Łęck w powiecie działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie). Z kolei na początku października ŻW poinformowała o znalezieniu szczątków obiektu przypominającego drona w pow. ostrowskim na Mazowszu.

