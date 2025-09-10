Logo strona główna
Polska

Holenderskie F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu dronów

Holenderski F-35
Służby apelują o niezbliżanie się do zestrzelonych dronów
Źródło: TVN24
Holenderskie samoloty F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów - poinformowały w środę media w Holandii. Podkreślają, że to pierwszy przypadek, gdy Polska z pomocą sojuszników zneutralizowała rosyjskie bezzałogowce nad swoim terytorium. Informację potwierdził holenderski MON.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została "wielokrotnie naruszona" przez rosyjskie drony. Część z nich została zestrzelona, trwają poszukiwania szczątków. 

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy

Holenderskie F-35 wsparły Polskę

Holenderskie media poinformowały, że F-35 tego kraju wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów. Publiczny nadawca NOS oraz dzienniki "NRC" i "AD" zauważają, że to przełomowy moment - Polska po raz pierwszy podczas tej wojny zneutralizowała takie zagrożenie w swojej przestrzeni powietrznej przy wsparciu sojuszników.

Media zauważają, że rosyjskie drony nie pierwszy raz naruszyły granice NATO, lecz tym razem reakcja była bezpośrednia i zdecydowana. "To jasny sygnał dla Moskwy, że Sojusz nie będzie tolerował eskalacji" - komentuje dziennik "de Volkskrant".

Informację o tym, że holenderskie F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów, potwierdził minister obrony tego kraju.

Holenderskie F-35 od 1 września stacjonują w Polsce w ramach misji NATO i uczestniczą w ochronie wschodniej flanki Sojuszu. Polskie wojsko oficjalnie podziękowało Holandii za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.

"Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski"

Holenderskie media łączą wydarzenia z ostrzeżeniami ukraińskich i unijnych polityków, według których przywódca Rosji Władimir Putin "testuje odporność Zachodu". W ocenie ekspertów cytowanych przez NOS, udział holenderskich F-35 pokazuje, że Holandia realnie wzmacnia bezpieczeństwo regionu i bierze udział w odstraszaniu Rosji na równi z innymi sojusznikami NATO.

Minister spraw zagranicznych Holandii David van Weel napisał na portalu X: "Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są nie do zaakceptowania i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski. NATO musi pozostać w gotowości, a ostrzejsze sankcje powinny wywrzeć większą presję na rosyjską gospodarkę wojenną".

Od grudnia w Polsce stacjonować będzie około 300 żołnierzy z Holandii wraz z dwoma systemami obrony powietrznej Patriot. Holenderski kontyngent ma do czerwca 2026 roku zabezpieczać logistyczne centrum NATO w ramach programu NSATU, który odpowiada za szkolenia i koordynację dostaw wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ

Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ

Kolejny odnaleziony dron. Namierzyli już osiem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"

Kolejny odnaleziony dron. Namierzyli już osiem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"

Lublin

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Holandia Polska Rosja Wojna w Ukrainie
25910114
Tusk mówił o dronach, Kaczyńskiego nie było. "Byłem na cmentarzu"
Siedziba MSZ
Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ
Jedna z ulic w Moskwie
Apel w sprawie importu z Rosji i Białorusi. Ministerstwo odpowiada
BIZNES
