Holenderskie F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu dronów

W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została "wielokrotnie naruszona" przez rosyjskie drony. Część z nich została zestrzelona, trwają poszukiwania szczątków.
Holenderskie F-35 wsparły Polskę
Holenderskie media poinformowały, że F-35 tego kraju wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów. Publiczny nadawca NOS oraz dzienniki "NRC" i "AD" zauważają, że to przełomowy moment - Polska po raz pierwszy podczas tej wojny zneutralizowała takie zagrożenie w swojej przestrzeni powietrznej przy wsparciu sojuszników.
Media zauważają, że rosyjskie drony nie pierwszy raz naruszyły granice NATO, lecz tym razem reakcja była bezpośrednia i zdecydowana. "To jasny sygnał dla Moskwy, że Sojusz nie będzie tolerował eskalacji" - komentuje dziennik "de Volkskrant".
Informację o tym, że holenderskie F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów, potwierdził minister obrony tego kraju.
Holenderskie F-35 od 1 września stacjonują w Polsce w ramach misji NATO i uczestniczą w ochronie wschodniej flanki Sojuszu. Polskie wojsko oficjalnie podziękowało Holandii za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.
"Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski"
Holenderskie media łączą wydarzenia z ostrzeżeniami ukraińskich i unijnych polityków, według których przywódca Rosji Władimir Putin "testuje odporność Zachodu". W ocenie ekspertów cytowanych przez NOS, udział holenderskich F-35 pokazuje, że Holandia realnie wzmacnia bezpieczeństwo regionu i bierze udział w odstraszaniu Rosji na równi z innymi sojusznikami NATO.
Minister spraw zagranicznych Holandii David van Weel napisał na portalu X: "Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są nie do zaakceptowania i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski. NATO musi pozostać w gotowości, a ostrzejsze sankcje powinny wywrzeć większą presję na rosyjską gospodarkę wojenną".
Od grudnia w Polsce stacjonować będzie około 300 żołnierzy z Holandii wraz z dwoma systemami obrony powietrznej Patriot. Holenderski kontyngent ma do czerwca 2026 roku zabezpieczać logistyczne centrum NATO w ramach programu NSATU, który odpowiada za szkolenia i koordynację dostaw wsparcia wojskowego dla Ukrainy.
