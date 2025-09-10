Holenderskie F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu dronów

Służby apelują o niezbliżanie się do zestrzelonych dronów Źródło: TVN24

W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została "wielokrotnie naruszona" przez rosyjskie drony. Część z nich została zestrzelona, trwają poszukiwania szczątków.

Holenderskie F-35 wsparły Polskę

Holenderskie media poinformowały, że F-35 tego kraju wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów. Publiczny nadawca NOS oraz dzienniki "NRC" i "AD" zauważają, że to przełomowy moment - Polska po raz pierwszy podczas tej wojny zneutralizowała takie zagrożenie w swojej przestrzeni powietrznej przy wsparciu sojuszników.

Media zauważają, że rosyjskie drony nie pierwszy raz naruszyły granice NATO, lecz tym razem reakcja była bezpośrednia i zdecydowana. "To jasny sygnał dla Moskwy, że Sojusz nie będzie tolerował eskalacji" - komentuje dziennik "de Volkskrant".

Informację o tym, że holenderskie F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów, potwierdził minister obrony tego kraju.

Nederlandse F-35’s hebben Russische drones neergehaald in Polen.



In NAVO-verband leveren onze F-35’s een belangrijke bijdrage aan de verdediging van onze gezamenlijke veiligheid. Dit is precies waarvoor we paraat staan.



Zo houden we de toenemende Russische dreiging op afstand. pic.twitter.com/HON29p1QzS — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 10, 2025 Rozwiń

Holenderskie F-35 od 1 września stacjonują w Polsce w ramach misji NATO i uczestniczą w ochronie wschodniej flanki Sojuszu. Polskie wojsko oficjalnie podziękowało Holandii za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.

"Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski"

Holenderskie media łączą wydarzenia z ostrzeżeniami ukraińskich i unijnych polityków, według których przywódca Rosji Władimir Putin "testuje odporność Zachodu". W ocenie ekspertów cytowanych przez NOS, udział holenderskich F-35 pokazuje, że Holandia realnie wzmacnia bezpieczeństwo regionu i bierze udział w odstraszaniu Rosji na równi z innymi sojusznikami NATO.

Minister spraw zagranicznych Holandii David van Weel napisał na portalu X: "Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są nie do zaakceptowania i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Holandia zdecydowanie stoi po stronie Polski. NATO musi pozostać w gotowości, a ostrzejsze sankcje powinny wywrzeć większą presję na rosyjską gospodarkę wojenną".

Russian drone violations of NATO airspace are unacceptable and a threat to Europe’s security.



The Netherlands stands firmly with Poland.



NATO must remain ready, and tougher sanctions must put greater pressure on Russia’s war economy. — David van Weel (@ministerBZ) September 10, 2025 Rozwiń

Od grudnia w Polsce stacjonować będzie około 300 żołnierzy z Holandii wraz z dwoma systemami obrony powietrznej Patriot. Holenderski kontyngent ma do czerwca 2026 roku zabezpieczać logistyczne centrum NATO w ramach programu NSATU, który odpowiada za szkolenia i koordynację dostaw wsparcia wojskowego dla Ukrainy.