Rosyjski szpieg Paweł Rubcow "wyjechał z kompletem wiedzy" z Polski

Oficer GRU Paweł Rubcow, który podawał się za hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzaleza, przed opuszczeniem kraju w ramach wymiany więźniów między Zachodem a Rosją, otrzymał dostęp do materiałów śledztwa, w tym tych tajnych - poinformowała "Rzeczpospolita". Zdaniem cytowanego przez dziennik funkcjonariusza ABW to błąd. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z rzecznikiem Prokuratury Krajowej Przemysławem Nowakiem. Zapowiedział, że jeszcze w czwartek będzie komunikat w tej sprawie.

Rubcow został zwolniony z polskiego aresztu w ramach niedawnej wymiany więźniów między krajami Zachodu a Rosją . Działał między innymi w Polsce, wykorzystując status dziennikarza do zbierania informacji na Ukrainie dla rosyjskich służb specjalnych, jego celem było też zdobycie zaufania opozycjonistów rosyjskich.

Paweł Rubcow widział akta sprawy

"Rzeczpospolita" napisała w czwartek, że zanim szpieg wrócił do Rosji, "poznał wszystko, co zebrano na niego w polskim śledztwie". "Taka jest procedura - twierdzi prokuratura i przekonuje, że nie mogła odmówić mu dostępu do akt, nawet tajnych" - dodano.