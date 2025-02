We wtorek Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych opublikowało komunikat, w którym przekazano, że o godzinie 14.09 doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej nad polskimi wodami terytorialnymi , nad wschodnią częścią Zatoki Gdańskiej. Jak wyjaśniono, samolot, który wykonywał lot z obwodu królewieckiego, "naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość 6,5 km i przebywał w niej przez 1 minutę i 12 sekund".

Siemoniak: nie mam wątpliwości co do złej woli Rosjan

Wersja Rosjan wydaje się nie przekonywać ministra spraw wewnętrznych i administracji, który we wtorek w "Kropce nad i" w TVN24 powiedział, że "Rosjanie od dawna badają, próbują, testują na Bałtyku" i jest to kwestia "ostatnich lat". - Nie mam wątpliwości co do złej woli Rosjan, bo od lat na Bałtyku, wobec Japonii i w różnych innych miejscach prowadzą taką politykę testowania - zaznaczył.