Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem
Władysław Kosiniak-Kamysz sprecyzował, że do zdarzenia doszło 60 kilometrów na północny zachód od Łeby. "Dyżurna para naszych samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20" - poinformował.
"Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera" - napisał szef MON. Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem
To kolejny przypadek przechwycenia rosyjskiej maszyny nad Bałtykiem w ostatnich dniach. Do ostatniej takiej sytuacji doszło w piątek - wtedy to 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu para F-16 przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej, w połowie lipca.
Tego typu incydenty zdarzają się ze zmienną regularnością od dłuższego czasu, w szczególności po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wśród przechwyconych w regionie Ustki oraz Jastrzębiej Góry samolotów znalazły się rozpoznawcze Iły-20 oraz bojowe myśliwce Su-30 z bazy w Królewcu.
Rosyjskie samoloty zwiadowcze - a ostatnio również bojowe - regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.
Na czym polega przechwycenie samolotu?
Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa. Piloci mogą w tym celu wykonywać szereg manewrów - zbliżać się do obcego samolotu, pokazywać mu swoje uzbrojenie czy wypuszczać flary.
Przechwycenie niezidentyfikowanego statku powietrznego w pobliżu polskich granic jest standardową procedurą w sytuacji, w której nie ma z nim kontaktu. Eksperci wskazywali, że loty nad Bałtykiem bez planów lotu i włączonych transponderów w ostatnich latach stały się standardową praktyką Rosjan. Latając w ten sposób w pobliżu granicy państw NATO, testują między innymi ich reakcję czy systemy obrony powietrznej. Takie loty Rosjan mogą też powodować zakłócenia w cywilnym ruchu lotniczym w regionie.
Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy między innymi misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem. Ponadto przestrzeń międzynarodowa na morzu jest monitorowana przez siły zbrojne państw regionu - Polski, Szwecji, Danii czy Niemiec.