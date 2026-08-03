Polska Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem Oprac. Kuba Koprzywa |

Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/@KosiniakKamysz

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Władysław Kosiniak-Kamysz sprecyzował, że do zdarzenia doszło 60 kilometrów na północny zachód od Łeby. "Dyżurna para naszych samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20" - poinformował.

"Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera" - napisał szef MON. Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

❗Przed południem, 60 kilometrów na północny zachód od Łeby nad Bałtykiem dyżurna para naszych samolotów

przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu… pic.twitter.com/ZUmDpqwj7H — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 3, 2026 Rozwiń

Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem

To kolejny przypadek przechwycenia rosyjskiej maszyny nad Bałtykiem w ostatnich dniach. Do ostatniej takiej sytuacji doszło w piątek - wtedy to 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu para F-16 przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej, w połowie lipca.

Tego typu incydenty zdarzają się ze zmienną regularnością od dłuższego czasu, w szczególności po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wśród przechwyconych w regionie Ustki oraz Jastrzębiej Góry samolotów znalazły się rozpoznawcze Iły-20 oraz bojowe myśliwce Su-30 z bazy w Królewcu.

Rosyjskie samoloty zwiadowcze - a ostatnio również bojowe - regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

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Na czym polega przechwycenie samolotu?

Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa. Piloci mogą w tym celu wykonywać szereg manewrów - zbliżać się do obcego samolotu, pokazywać mu swoje uzbrojenie czy wypuszczać flary.

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Przechwycenie niezidentyfikowanego statku powietrznego w pobliżu polskich granic jest standardową procedurą w sytuacji, w której nie ma z nim kontaktu. Eksperci wskazywali, że loty nad Bałtykiem bez planów lotu i włączonych transponderów w ostatnich latach stały się standardową praktyką Rosjan. Latając w ten sposób w pobliżu granicy państw NATO, testują między innymi ich reakcję czy systemy obrony powietrznej. Takie loty Rosjan mogą też powodować zakłócenia w cywilnym ruchu lotniczym w regionie.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy między innymi misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem. Ponadto przestrzeń międzynarodowa na morzu jest monitorowana przez siły zbrojne państw regionu - Polski, Szwecji, Danii czy Niemiec.