TSUE zdecydował w sprawie dotyczącej Romana Giertycha

TSUE wydał wyrok w sprawie, która dotyczy Romana Giertycha. Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej dwukrotnie odmówił wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawie mecenasa. Z tą decyzją nie zgadza się prokuratura, która złożyła odwołanie. Sąd Dyscyplinarny zadał w tej sprawie pytania do TSUE. Unijny trybunał uznał, że odwołanie nie może prowadzić do orzeczenia kary wydalenia z adwokatury, które w konsekwencji pociągałoby za sobą wykreślenie zainteresowanego z listy adwokatów.

W związku z dwukrotną decyzją Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w tej sprawie i ze sprzeciwem ze strony prokuratury, sprawą zajmuje się Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej. Przesłał on do TSUE pytania dotyczące wykładni przepisów Unii Europejskiej - o to, czy dyrektywa usługowa i art. 471 Karty Praw Podstawowych mają zastosowanie do tego postępowania.

Decyzja TSUE

W czwartek TSUE orzekł, że "przepis dyrektywy usługowej ustanawiający 'warunki udzielenia zezwolenia' nie może znajdować zastosowania w kontekście postępowania aktualnie toczącego się przed sądem odsyłającym". "W konsekwencji przepis ten nie może w tym samym kontekście prowadzić także do możliwości zastosowania art. 47 Karty" - dodał w wyroku TSUE. Trybunał zauważył, że odwołanie, które jest obecnie przedmiotem rozpoznania przez sąd krajowy, nie może prowadzić do orzeczenia kary wydalenia z adwokatury, które w konsekwencji pociągałoby za sobą wykreślenie zainteresowanego z listy adwokatów, a zatem wycofanie zezwolenia w rozumieniu dyrektywy usługowej. "W istocie bowiem, sprawa w postępowaniu głównym dotyczy odwołania wniesionego przez Ministra Sprawiedliwości od postanowienia, na mocy którego rzecznik dyscyplinarny, uznał, po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia, że w niniejszej sprawie nie było powodów do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed organem właściwym do orzekania w sprawach dyscyplinarnych i do orzeczenia, w ramach takiego postępowania, o ewentualnym wydaleniu z adwokatury tytułem kary dyscyplinarnej. Ponadto, w kontekście proceduralnym właściwym dla sprawy w postępowaniu głównym orzeczenie, jakie ma wydać sąd odsyłający, może wiązać się wyłącznie albo z oddaleniem odwołania, albo z jego uwzględnieniem, i w tym ostatnim przypadku przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania przez rzecznika dyscyplinarnego" - orzekł TSUE.