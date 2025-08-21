Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

15 lat od "libacji na skwerku". "Samorodek banalności"

Alkohol, butelka, ławka, piwo, park
Nocna prohibicja w Szczecinie
Źródło: TVN24
Miał dwa zdania, stał się hitem internetu. Mija 15 lat od ukazania się tekstu-fenomenu "Gazety Wrocławskiej" o "libacji na skwerku". Artykuł zyskał dużą popularność i co roku jest przypominany w formie memów. Jak komentuje medioznawca Jacek Wasilewski, był to "samorodek banalności".
Kluczowe fakty:
  • Artykuł pod tytułem "Wrocław: Libacja na skwerku", opublikowany w 2010 roku, zyskał ogromną popularność w internecie.
  • Był to rekordowy pod względem liczby odsłon tekst "Gazety Wrocławskiej".
  • "Musiałam coś wrzucić do sieci, a nic innego nie miałam. Atmosfera w pracy nie była przyjemna, więc popełniłam swoje słynne dzieło" - tłumaczyła autorka.

Prosty i krótki artykuł opublikowany 21 sierpnia 2010 roku na portalu "Gazety Wrocławskiej" pod tytułem "Wrocław: Libacja na skwerku" na pierwszy rzut oka nie wydawał się publikacją, która może wywołać tak duże zainteresowanie w całym kraju.

Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma

– ot i cały tekst.

- To samorodek banalności, który się pojawił i wszystkich ucieszył - tak w 15. rocznicę powstania tekstu-fenomenu mówi o nim medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Jacek Wasilewski.

Tekst o "libacji na skwerku" na wrocławskim Nadodrzu, przy skrzyżowaniu ulic Trzebnickiej i św. Wincentego, zyskał ogromną popularność w internecie, bijąc rekordy jeżeli chodzi o liczbę odsłon w historii gazety.

Tak powstała "libacja na skwerku"

W czasie, w którym powstawał popularny artykuł, dyżur w gazecie trwał 12 godzin, a dziennikarz był zobowiązany do napisania czterech materiałów dotyczących życia miasta w ciągu jednej godziny.

Autorką tekstu była 22-letnia wówczas Martyna Jurkiewicz, która podpisywała się skrótem "MJU". Jak powiedziała w rozmowie z "Super Expressem", wiedziała, że ta depesza to zaprzeczenie wszystkiego, co ma związek z dziennikarstwem.

"Musiałam coś wrzucić do sieci, a nic innego nie miałam. Atmosfera w pracy nie była przyjemna, więc popełniłam swoje słynne dzieło" - mówiła w wywiadzie. "Gdy wspominam 'Libację', to przede wszystkim bardzo się śmieję. Ten artykulik jest po prostu śmieszny. No i niech będzie przestrogą dla różnych szefów, żeby tak nie cisnęli podwładnych, bo wtedy różnie może się skończyć" – dodała. Autorka tekstu niedługo po publikacji zrezygnowała z pracy w mediach. Zajmowała się PR-em, startowała w wyborach na sołtysa miejscowości, z której pochodzi oraz przewodniczyła kołu gospodyń wiejskich.

Popularność tekstu nie słabnie do dziś. Co roku, w rocznicę jego publikacji, jest wspominany w formie memów. Stał się również przedmiotem dyskusji o jakości pracy dziennikarzy.

Organizują wydarzenie. "Nikogo ma nie być"

Na Facebooku organizowane są wydarzenia wspominające "libację na skwerku".

- Na 15. rocznicę chcieliśmy zrobić wydarzenie, aby przypomnieć mieszkańcom Wrocławia, że jest taki skwerek i żeby zgromadzić jak najwięcej osób – mówi Jakub Sztandera, organizator.

– Kiedyś to może śmieszyło, ale teraz to okazja, aby poznać nowe osoby i razem świętować rocznicę - tłumaczy. I dodaje, że warunek jest jeden – kiedy przyjedzie policja, nikogo ma już nie być – zgodnie z treścią artykułu.

Skąd taka popularność "libacji na skwerku"?

Według eksperta UW tekst zyskał taką popularność, ponieważ był "odejściem od gatunku". – Można powiedzieć, że takie teksty, które są dosyć odchylone od schematu, którego oczekujemy, mogą zdobywać popularność – ocenia.

Wasilewski odnosi się do wyzwań stojących przed mediami, zwłaszcza w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. – Widzę tyle samo złych, jak i dobrych stron sztucznej inteligencji w dziennikarstwie – mówi.

– Sposób agregowania tekstów z różnych stron świata i wykrywania w nich pewnych trendów może być bardzo pomocny dziennikarzom, którzy wiedzą, jak zadać pytanie i mają na tyle dużą wiedzę, by zadać je tak, by sztuczna inteligencja umiała połączyć kropki – ocenia. I dodaje, że AI jako researcher, zwłaszcza jeżeli zawiera procedurę sprawdzania autentyczności, jest bardzo pomocna.

Zdaniem antropolożki technologii z Uniwersytetu SWPS, dr Ady Florentyny Pawlak, w wyniku stosowania sztucznej inteligencji będziemy obserwować większą elastyczność stylów i rejestrów językowych, ale także ich chaotyzację.

– Może pojawić się skłonność do akceptowania informacji bez weryfikacji, jeśli są podane w atrakcyjnej, narracyjnej formie – opisuje.

– Idziemy w bardzo dobrą stronę, jeżeli chodzi o automatyczne i natychmiastowe sprawdzanie kłamstwa i mam nadzieję, że powstaną takie nakładki AI-owe, które kłamstwo od razu będą w stanie zweryfikować – komentuje z kolei medioznawca.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: columbo.photog/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MediaAlkohol
Czytaj także:
Przeszczep wątroby uratował życie 18-letniego pacjenta
Uratowali życie 18-latkowi. "Sukces polskiej medycyny na skalę światową"
WARSZAWA
Hale magazynowe zamiast domów jednorodzinnych? Inwestorzy nie chcieli rozmawiać
Dostali zgodę na domki. Wyrosły "dwie hale, wielkie blaszaki"
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
Duża zmiana w US Open. Tyle zarobiła Świątek
EUROSPORT
pap_20250220_1ZR
Salvini atakuje Macrona. "Jedź sobie na Ukrainę"
Świat
imageTitle
Świątek i Ruud wreszcie to sobie wyjaśnili. "Ty zacząłeś"
EUROSPORT
Odcinkowy pomiar prędkości przy wjeździe do tunelu POW
Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź, gdzie
WARSZAWA
Ogrodzenie na granicy USA i Meksyku
Trump kazał pomalować płot na granicy z Meksykiem. Ukryty cel
Świat
Burza
Możliwe nawałnice. Nawet drugi stopień ostrzeżeń IMGW
METEO
Siergiej Ławrow
Ławrow: gwarancje bezpieczeństwa tylko z udziałem Rosji, Chin i Zachodu
PODSUMOWANIE
Giorgia Meloni
Włochy za propozycją "NATO-light". Na czym polega
Świat
Po opuszczeniu policyjnej celi usłyszał wyrok pół roku więzienia
Noc w policyjnej celi i wyrok pół roku więzienia
WARSZAWA
imageTitle
Wielkie emocje w meczu Świątek. O tytule zdecydował super tie-break
EUROSPORT
Żołnierze litewscy
Litwa gotowa wysłać żołnierzy na Ukrainę. Podają liczbę
Świat
Polska poderwała myśliwce
Polska poderwała myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"
Polska
J.D. Vance podczas spotkania z europejskimi przywódcami
J.D. Vance o Ukrainie i stanowisku Trumpa. "Prezydent tego oczekuje"
Świat
Służby zabezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny, na które spadł niezidentyfikowany obiekt
Wybuch w Osinach, "awantura" na posiedzeniu rządu, izraelski atak
WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Niebywały powrót Świątek i Ruuda! Wydarli finał
EUROSPORT
Pochmurno, burze
Zagrzmi i popada w części kraju. Pogoda na dziś
METEO
Ewa Bem
Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival. Na scenie legendy
Kultura i styl
imageTitle
Najpierw szalony tie-break, później problemy. Majchrzak wyeliminowany
EUROSPORT
imageTitle
Organizatorzy przegrali z pogodą. Mecze Polek w kwalifikacjach przełożone
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: musi zrezygnować, natychmiast
BIZNES
imageTitle
Gwiazdor ma problem. Został ukarany po próbie wymuszenia transferu
EUROSPORT
Remont drewniaka Burkego
"To był ostatni moment na remont drewniaka Burkego"
WARSZAWA
imageTitle
Nowe wieści po groźnym wypadku Przyjemskiego. "Konieczna będzie operacja"
EUROSPORT
imageTitle
Świątek i Ruud zachwycają. Ich przydomek niesie się po sieci
EUROSPORT
Erin
Erin sunie przez Atlantyk. "Ewakuujcie się teraz, póki jest to bezpieczne"
METEO
imageTitle
Wielka rywalka Świątek zaskoczyła tuż przed startem US Open
EUROSPORT
Tankowiec - zdjęcie ilustracyjne
Opisali "narzędzia i taktyki stosowane w celu opierania się sankcjom"
BIZNES
Adam Szłapka
Rzecznik rządu w ogniu pytań po wybuchu w Osinach
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica