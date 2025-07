Kosiniak-Kamysz po spotkaniu: zawodnicy są dobrze ustawieni

Kosiniak-Kamysz o spotkaniu PSL: będzie bardzo interesująco Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: We wtorek po południu zebrał się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Głównym tematem spotkania mają być ustalenia dotyczące rekonstrukcji rządu.

W środę premier Donald Tusk ma przedstawić nowy skład Rady Ministrów po rekonstrukcji.

W rozmowie z reporterką TVN24 Michaliną Czepitą minister infrastruktury Dariusz Klimczak na pytanie o to, czy zostaje w rządzie, powiedział: - Chyba tak.

W poniedziałek wieczorem w kancelarii premiera zebrali się liderzy koalicji. Politycy dokonywali ostatnich ustaleń co do rekonstrukcji. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że w listopadzie Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu.

Jak dowiedziała się reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska funkcję wicepremiera może otrzymać także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dziennikarka nieoficjalnie ustaliła również, że urząd wicepremierów zachowają szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

We wtorek o godzinie 17 w warszawskiej siedzibie partii zebrał się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Przed rozpoczęciem spotkania z politykami tego ugrupowania rozmawiała reporterka TVN24 Michalina Czepita. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak pytany, czy zostaje w Radzie Ministrów, odpowiedział krótko: - Chyba tak.

Kosiniak-Kamysz: odbyliśmy bardzo ważne spotkanie

- Odbyliśmy bardzo ważne spotkanie kierownictwa, na którym przekazaliśmy wszystkie nasze rekomendacje, o których rozmawialiśmy z premierem Donaldem Tuskiem. Jutro o godzinie 10 premier wszystkie te informacje przekaże - powiedział Kosiniak-Kamysz dziennikarzom po spotkaniu kierownictwa PSL.

W jego ocenie koalicja rządząca "wyjdzie wzmocniona na drugą połowę meczu". - Zawodnicy są dobrze ustawieni na pozycjach - zaznaczył wicepremier.

- Wszystko mamy poukładane. To, co najbardziej nas cieszy, to wysoka kultura bycia, słowa i zrozumienie - przekonywał z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak (PSL).

Jak mówił, "wiemy na czym polega ta rekonstrukcja". - Koalicja ma grać do jednej bramki, ma być zgodną drużyną, w której ważne są skrzydła, w której każdy wie, jaką odgrywa rolę. Dlatego dzisiaj zostało wszystko poukładane. Pierwsza część meczu za nami. Jutro wszystkie szczegóły przedstawi państwu premier oraz liderzy - podkreślił Klimczak.

Według niego, w pełnej zgodzie i zrozumieniu została ustalona "taktyka na drugą część meczu". - A druga część meczu to przyszłość całej koalicji i naszych planów, które chcemy jak najszybciej i rzetelnie zrealizować dla Polaków - powiedział minister.

Na pytanie, czy w środę podczas ogłaszania szczegółów rekonstrukcji będą "jakieś niespodzianki", Klimczak zauważył, że wiele mówiło się o "superresortach". - Nam zależy, żeby cały rząd był złożony z samych "superresortów". Każdy resort, każde ministerstwo ma być "superresortem", gdzie gra się drużynowo - powiedział polityk PSL.

"Będzie bardzo interesująco"

Czepita pytała także wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego o ewentualne zmiany w resorcie rolnictwa. Z medialnych doniesień wynika, że dotychczasowego ministra Czesława Siekierskiego miałby zastąpić obecny wiceminister - Stefan Krajewski. Obydwaj politycy to ludowcy.

- Giełda nazwiska jest charakterystyczna dla czasu rekonstrukcji, ale proszę uzbroić się w cierpliwość - ucinał Zgorzelski.

- Będzie bardzo interesująco - zapowiedział spotkanie Kosiniak Kamysz przed wejściem do budynku.

