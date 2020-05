Brejza pyta o raport podkomisji Macierewicza. "Na skutek stanu pandemii publikacja musiała zostać przesunięta"

Raport miał być upubliczniony w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej

Jest maj, Brejza pyta o termin

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza 12 maja zwrócił się z interwencją senatorską do Antoniego Macierewicza. Przypomniał jego słowa z 20 lutego: "Jestem ostatnio bardzo często pytany o to, czy 10. rocznica tragedii smoleńskiej przyniesie także informacje o tym, co naprawdę się wydarzyło, jak do tego doszło, kto jest za to odpowiedzialny, czyli krótko mówiąc, czy będzie raport, który pokaże rzeczywisty przebieg wydarzeń. Tak. Taki raport będzie".