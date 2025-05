Cztery na osiem, podpisu brak. Z czym zgodził się Trzaskowski

Mentzen: Na osiem punktów, zgadza się pan z czterema. A podpisze mi pan te cztery punkty? Trzaskowski: nie Źródło: Zdjęcia organizatora

Kluczowe fakty: W pierwszej turze wyborów prezydenckich 18 maja Rafał Trzaskowski znalazł się niewiele przed Karolem Nawrockim.

W sobotę Trzaskowski był gościem rozmowy ze Sławomirem Mentzenem. Kilka dni wcześniej z Mentzenem rozmawiał też Nawrocki.

Według współlidera Konfederacji rozmowa ta miałaby pomóc jego wyborcom zdecydować, na kogo oddać głos w drugiej turze.

Trzaskowski zgodził się z Mentzenem w połowie z ośmiu postulatów, pod którymi wcześniej podpisał się Nawrocki. Kandydat KO nie złożył pod nimi podpisu.

W sobotę kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem - kandydatem Konfederacji, który nie dostał się do drugiej tury wyborów. Rozmowa odbyła się na zaproszenie Mentenza na jego kanale YouTube. Takie samo zaproszenie otrzymał też kandydat PiS Karol Nawrocki, z którym rozmowa odbyła się w czwartek.

Jak wyjaśniał już wcześniej Mentzen, rozmowy miałyby pomóc zdecydować jego wyborcom, którego z pretendentów na urząd głowy państwa poprzeć w drugiej turze.

Szybkie pytania "tak" czy "nie"

Mentzen przekazał, że dyskusję z Trzaskowskim zacznie od zadania pytań, na które będzie można odpowiedzieć "tak" lub "nie", a później będzie pytał o punkty ze swojej deklaracji, nazywanej "ósemką Mentzena". To lista postulatów, którą przygotował dla swoich dwóch rozmówców, by zapytać o ich stosunek do tych poglądów.

Punkty z deklaracji Mentzena. Co powiedział Trzaskowski

Kolejne pytania dotyczyły stosunku Trzaskowskiego do ośmiu postulatów zawartych w deklaracji Mentzena.

Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków.

Trzaskowski: Jestem wrogiem nowych podatków. W związku z tym myślę, że tutaj moglibyśmy się zgodzić.

Trzaskowski: Jestem wrogiem nowych podatków. Tutaj moglibyśmy się zgodzić Źródło: Zdjęcia organizatora

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego.

Trzaskowski: Będę stał na straży polskiego złotego i nie widzę powodów, żeby w tej chwili ograniczać obrót gotówki. Polacy lubią gotówkę i dobrze, żebyśmy mogli z niej korzystać. Ja sam bardzo często płacę gotówką.

Trzaskowski: będę stał na straży polskiego złotego i nie widzę powody, żeby w tej chwili ograniczać obrót gotówki Źródło: Zdjęcia organizatora

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją.

Trzaskowski: Nie ma takiej ustawy. O co tak naprawdę nam chodzi? Oczywiście, że nie ma przyzwolenia na to, żeby ktoś nawoływał do nienawiści.

Mentzen: Ale te przepisy już istnieją. Teraz jak się kogoś znieważy, to jest na to Kodeks karny. To po co nowe przepisy, które rozszerzają kryminalizację wypowiedzi?

Trzaskowski: Mowa nienawiści powinna być zakazana. Czym innym jest komentarz na jakiś temat, a czym innym jest nawoływanie do nienawiści, że komuś trzeba na przykład zrobić krzywdę.

Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

Trzaskowski: Nie zgadzamy się tutaj, rzeczywiście, dlatego że ja wolę, żeby sobie Putin wybił wszystkie zęby w Ukrainie, a nie w Polsce. (...) Putin rozumie tylko i wyłącznie język siły. I tylko wtedy nie będzie kontynuował wojny, jeżeli ta wojna się skończy, jeżeli będą gwarancje bezpieczeństwa. Dlatego, że jeżeli tych gwarancji bezpieczeństwa nie będzie, zwłaszcza amerykańskich, to Putin się dozbroi i zaatakuje jeszcze raz. Jak zobaczy, że jesteśmy słabi, to jest takie zagrożenie, że pójdzie dalej.

Trzaskowski: wolę, żeby sobie Putin wybił wszystkie zęby w Ukrainie, a nie w Polsce Źródło: zdjęcia organizatora

Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy.

Trzaskowski: Nie ma w tej chwili takiej możliwości. Mentzen: A gdyby Ukraina była w NATO, to wtedy by się pan zgodził? Trzaskowski: Jeżeli pan pyta o to, czy wyślemy w tej chwili nasze wojska - nie wyślemy. Jeżeli mówimy o tym, że za 10 czy 15 lat będzie Ukraina w NATO, to oczywiście, że wtedy obowiązuje artykuł 5. (Traktatu Północnoatlantyckiego).

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni.

Trzaskowski: Nie podpiszę.

Mentzen: A czy zgodziłby się pan na poszerzenie prawa do posiadania broni?

Trzaskowski: Uważam, że dzisiaj to prawo jest dobrze skonstruowane. Ono jest dosyć liberalne, jak porównujemy to z innymi państwami.

Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej.

Trzaskowski: Zastanawiałem się, szykując się do tej naszej dyskusji, czy gdzieś jest w tej chwili jeszcze obszar, gdzie te kompetencje mogą być rozszerzone i trudno mi taki znaleźć. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące podejmowania decyzji w polityce zagranicznej, uważam, że tam dalej powinna obowiązywać jednomyślność. (...) Nie widzę na razie takiego obszaru, gdzie Unia Europejska mogłaby poszerzać swoje kompetencje.

Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski - na przykład poprzez odebranie prawa weta.

Trzaskowski: To prawo weta zostało już w bardzo wielu obszarach wyeliminowane. W tej chwili została tak naprawdę tylko polityka zagraniczna i ja uważam, że to ta jednomyślność powinna być utrzymana, dlatego że mamy tego typu mechanizm, jak konstruktywne wstrzymanie się od głosu. Mamy możliwości również tak zwanej wzmocnionej współpracy, gdzie państwa mogą zawiązać wzmocnioną współpracę i ruszyć do przodu bez innych państw. (...) Uważam, że nie powinno się iść w stronę ograniczenia jednomyślności, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. (...) Jeżeli, czy mnie pan pyta, czy ja mogę wykluczyć, że nie będzie dobrym pomysłem, żeby jakieś kompetencje były sprawowane wspólnie - nie, nie mogę tego wykluczyć.

Po przejściu przez te punkty Mentzen stwierdzi: - Na osiem punktów, zgadza się pan z czterema. A podpisze mi pan te cztery punkty?

Trzaskowski odparł, że tego nie zrobi. - Po co podpisy? Są deklaracje - powiedział.

Co jeszcze mówił Trzaskowski?

W rozmowie pojawiło się mnóstwo innych pytań do kandydata i wątków, które nie dotyczyły postulatów zawartych w deklaracji. Oto jedne z najważniejszych:

Mentzen: W czasie, kiedy był pan prezydentem Warszawy podatek od nieruchomości wzrósł o 50 procent.

Trzaskowski: Podnieśliśmy jeden podatek, dlatego że ten podatek był nieaktualizowany od wielu, wielu lat. Był na takim poziomie, na jakim był. Jeden z najniższych w całej Polsce.

Menzten: Co z tym euro?

Trzaskowski: Nie wprowadzimy euro, dlatego że w tej chwili złotówka gwarantuje nam odporność na kryzysy. Nikt nie chce wprowadzać euro. Nie opłaca nam się to.

Trzaskowski: nie wprowadzimy euro Źródło: Zdjęcia organizatora

