"Dobra rozmowa z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Ruttem. Cieszę się, że zgadzamy się, że europejscy sojusznicy powinni zwiększyć swoje budżety obronne. Tak jak robi to Polska" - napisał na X Trzaskowski, który z Ruttem spotkał się na marginesie trwającej do niedzieli Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Trzaskowski: zwycięstwo Putina będzie odebrane jako oznaka słabości USA

- Naszym zadaniem jest wyjaśnienie nowej administracji amerykańskiej, że jeśli Putin sprzeda rezultat (rozmów - red.) jako swoje zwycięstwo, osłabi to nie tylko bezpieczeństwo Europy, nie tylko bezpieczeństwo Polski, ale także bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ każdy na świecie zinterpretuje to jako oznakę słabości i kłopotów w sojuszu między Europą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki - powiedział prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta Polski.

Trzaskowski porównał to do oznaki słabości, jaką dla Rosjan stanowił sposób wycofania sił USA z Afganistanu przez prezydenta Joe Bidena i którą Trump sam potępiał.

Pytany o to, czy w obliczu przemówienia J.D. Vance'a w Monachium obawia się prób amerykańskiej ingerencji w nadchodzące wybory w Polsce, Trzaskowski stwierdził, że to jedynie zaszkodziłoby stronie otrzymującej takie poparcie.

- Jesteśmy bardzo dumnym narodem, więc jeśli ktokolwiek będzie nam mówił, jak mamy głosować, to całkowicie kontrproduktywne. A biorąc pod uwagę to, co Elon Musk powiedział na wiecu AfD, że Niemcy mogą zapomnieć o swojej winie, to teraz tego rodzaju ingerencja byłaby pocałunkiem śmierci dla każdej partii politycznej w Polsce - powiedział.