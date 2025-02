Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta, zainicjował na spotkaniu w Gdańsku akcję "Samorządy Naprzód". Podczas swojego wystąpienia nawiązał do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział w przeszłości, że "cały czas się czegoś uczy". Trzaskowski przyznał, że też się "zawsze uczy", ale wskazał przy tym na różnicę.

Jak zauważył, "na tym właśnie polega samorząd, że jest blisko ludzi i broni ich praw". - Jak jeżdżę po całej Polsce, to widzę ten nieprawdopodobny sukces, który nam wszystkim udało się osiągnąć. To dzięki Polkom i Polakom, ale również dzięki samorządowcom, którzy wspierali nas wszystkich w osiągnięciu tego nieprawdopodobnego sukcesu - dodał.

Trzaskowski: powtórzę za Andrzejem Dudą, też się zawsze uczę

W trakcie swojego wystąpienia nawiązał do słów prezydenta Andrzeja Dudy z 2017 roku, kiedy podczas jednego z wystąpień powiedział, że "cały czas się czegoś uczy".

- Prezydent Andrzej Duda ma takie swoje powiedzenie, które znacie, że człowiek się zawsze uczy. Ma rację, ale uczyć się trzeba od mądrych ludzi, drodzy państwo. I ja powtórzę za panem prezydentem, że ja też się zawsze uczę. Zawsze się uczę od was i od wszystkich Polek i Polaków - zwrócił się do zgromadzonych. - Na tym właśnie polega różnica, żeby nie uczyć się tylko i wyłącznie od prezesa, który wiele o świecie nie wie, tylko żeby się uczyć od ludzi, którzy rozwiązują codziennie setki problemów. To jest bardzo ważne, dlatego że ta nauka pozwoli nam rozwiązać te problemy, które jeszcze przed nami - dodał prezydent Warszawy.