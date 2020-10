W Polsce walczył z rasizmem i został skazany za oszustwo. W Norwegii dostał azyl polityczny

"Poprzez kontakty dyplomatatyczne"

- Zostałem pozbawiony paszportu, ale poprzez kontakty dyplomatyczne, których nie mogę ujawnić, wjechaliśmy do Norwegii - wyjaśniał dziennikarzom norweskiej gazety "Verdens Gang".

Natychmiast złożył wniosek o azyl polityczny, który w pierwszej instancji został odrzucony przez tamtejszy urząd do spraw imigracji.

Zapytaliśmy o to orzeczenie w ambasadzie Norwegii w Warszawie.

- Jedynym kompetentnym organem, by wypowiadać się w tej sprawie jest norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości - usłyszeliśmy w odpowiedzi.

Pierwszy azylant od upadku PRL?

Rafał Gaweł jest najprawdopodobniej pierwszym Polakiem od upadku PRL, któremu w Norwegii przyznano azyl polityczny i uznano za ofiarę "prześladowań politycznych". Na mocy podjętej decyzji wraz z rodziną ma prawo do pobytu na terenie królestwa przez rok. Zgoda może zostać odnowiona, a także daje Gawłowi i jego rodzinie szansę na uzyskanie stałego pobytu oraz możliwość podjęcia pracy.

To właśnie za przestępstwa gospodarcze Rafał Gaweł został skazany przez polski sąd. W pierwszej instancji na cztery lata więzienia, a ostatecznie w 2019 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku złagodził wyrok do dwóch lat więzienia ze względu na to, że Gaweł zwrócił część kwoty.