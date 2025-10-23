Rafał Blechacz gościem programu "Monika Olejnik. Otwarcie"

Rafał Blechacz w rozmowie z Moniką Olejnik wspomniał, że miał zaledwie 10 lat, gdy po raz pierwszy sięgnął po utwór Chopina. - Byłem zafascynowany harmonią, modulacjami - mówił. - Wtedy chciałem więcej i więcej grać muzykę Fryderyka Chopina - dodał.
Pianista wyznał, że gdy jego kariera nabrała tempa, przyszedł moment, w którym potrzebował resetu. - Koncerty nie były dla mnie rutyną, ale zapalała się ostrzegawcza lampka, że potrzebuję jakiegoś okresu, w którym nie będzie koncertów - przyznał.
Cała rozmowa z Rafałem Blechaczem będzie dostępna od piątkowego poranka w TVN24+. Oglądaj też inne odcinki "Monika Olejnik. Otwarcie".
Blechacz o relacji z Zimermanem: jest moim przyjacielem
Gość Moniki Olejnik opowiedział też o swojej relacji z pianistą Krystianem Zimermanem. - Jest moim mentorem, a nawet kimś więcej, można powiedzieć, że przyjacielem - wyznał.
Zimerman w przeszłości sam był gościem programu dziennikarki TVN24. W 1975 także był zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego, jest uważany za jednego z najwybitniejszych żyjących pianistów.
W czwartek zakończyła się XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, który wzbudził duże emocje. Jego zwycięzcą został Eric Lu z USA, a w gronie laureatów nagród pozaregulaminowych znaleźli się Polacy Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel.
Autorka/Autor: mjz/ads
Źródło: TVN24+