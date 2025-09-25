Sikorski wskazuje na "czynnik, który wreszcie wpłynie na Putina"

Radosław Sikorski w rozmowie z Marcinem Wroną Źródło: TVN24

Wicepremier został zapytany o swoje słowa wypowiedziane na forum ONZ, kiedy to zwrócił się do przedstawicieli Rosji słowami: "zostaliście ostrzeżeni". Chodziło o ewentualne zestrzelenie rosyjskich samolotów, które bez zezwolenia naruszyłyby polską przestrzeń powietrzną.

Sikorski na Radzie Bezpieczeństwa ONZ do przedstawiciela Rosji: zostaliście ostrzeżeni

Sikorski: Rosja popełnia kolejne błędy

- Gdy ktoś narusza przestrzeń powietrzną innego, suwerennego kraju, no to musi się liczyć z konsekwencjami. To jest standard od wielu lat - podkreślił w rozmowie z Marcinem Wroną Sikorski.

Szef MSZ stwierdził, że "Rosja popełnia kolejne błędy, zastraszając wszystkich, wysyłając zabójców, podpalaczy, atakując instytucje publiczne". - Doprowadziła do tego, że wszyscy się wystraszyli i NATO powiększyło się o dwóch nowych członków. Nie uznałbym tego za sukces Rosji - mówił dalej.

Sikorski był też pytany o postawę amerykańskiego prezydenta wobec wojny w Ukrainie.

- Prezydent Trump jest znany z tego, że lubi popierać zwycięzców i może mieć w formie twardszych informacji to, czego ja doznałem, będąc w Kijowie. Mianowicie to, że Ukraińcy uważają, że rosyjska ofensywa się wypaliła, mamy nawet lokalne kontruderzenia, oni znaleźli miękkie podbrzusze Rosji - wskazywał.

- To, że ten olbrzymi kraj nie jest w stanie wszystkich swoich aktywów ochronić przed atakami z powietrza i to, że mamy ataki na już kilkanaście rosyjskich rafinerii i że w Rosji, mocarstwie naftowym, mamy kolejki za benzyną - to może być czynnik, który wreszcie wpłynie na prezydenta Putina - kontynuował.

"Odwilż" na linii Pałac Prezydencki-MSZ? Sikorski: oby

Minister spraw zagranicznych był też pytany, o czym rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim, kiedy obaj wzięli udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- Rozmawialiśmy i o polityce zagranicznej, i o kampanii wyborczej - odparł.

Dopytywany, czy jest "odwilż" na linii Pałac Prezydencki - MSZ, Sikorski odpowiedział: - Oby. A w szczególności za granicą polscy patrioci muszą działać wspólnie.

Sikorski o swojej rozmowie z prezydentem Nawrockim podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ Źródło: TVN24

Padło też pytanie, czy został poruszony temat Bogdana Klicha, którego kandydaturę na ambasadora w USA wysunął rząd, ale nie zgadza się na nią Pałac Prezydencki.

- Pan prezydent mówił o innym moim koledze partyjnym - mam nadzieję, że się nie obrazi, że ujawnię - bardzo ciepło wypowiadał się o Sławomirze Nitrasie - dodał Sikorski.

