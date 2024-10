Sikorski przypomniał jedno wydarzenie. "W tej robocie są jakieś przyjemności"

W tej robocie są jakieś przyjemności. I to, że mogłem ambasadorowi rosyjskiemu w twarz rzucić jego kłamstwa, zostało przez niektórych zauważone - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski w czasie niedzielnej dyskusji w Toruniu. W ten sposób minister nawiązał do swojego wrześniowego wystąpienia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Szef polskiej dyplomacji podczas niedzielnego wystąpienia w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej, współorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został zapytany o to, co powinno cechować prezydenta. - Prezydent powinien skutecznie reprezentować nasz kraj na takich forach jak Organizacja Narodów Zjednoczonych - ocenił. - Akurat byliśmy niedawno znowu z panem prezydentem (Andrzejem Dudą-red.) w Nowym Jorku jednocześnie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Niech już państwo ocenią, kto robił to skuteczniej - dodał.

Przy tej okazji przypomniał swoje wystąpienie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. - W tej robocie są jakieś przyjemności. I to, że mogłem ambasadorowi rosyjskiemu w twarz rzucić jego kłamstwa, zostało przez niektórych zauważone - powiedział Sikorski.

Pod koniec września minister spraw zagranicznych podczas wystąpienia na szczycie Rady Bezpieczeństwa ONZ wielokrotnie zwracał się do rosyjskiego ambasadora Wasilija Niebienzii. Mówił, że ma do niego kilka pytań. - Czym to, co Rosja robi z ukraińskimi porwanymi dziećmi, różni się od tego, co naziści robili z polskimi i rosyjskimi dziećmi? - spytał.

Sikorski: Rosja robi ukraińskim dzieciom to, co naziści Polakom i Rosjanom Reuters

"Tu prezydent ma największą wartość dodaną"

Sikorski w niedzielę w Toruniu ocenił, że "rolą prezydenta nie jest zastępowaniem rządów, na przykład w polityce europejskiej". - Polityka europejska to są rady sektorowe, negocjujemy kwoty, różne, bardzo szczegółowe kwestie związane z transportem, z rolnictwem, z ekologią, klimatem i tak dalej. Polski prezydent nie ma instrumentów biurokratycznych do oceniania tych kwestii. One wszystkie są w rządzie, w ministerstwie do spraw europejskich i poszczególnych resortach - mówił.

- Natomiast prezydent jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, dysponując Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, ma pełną wiedzę i ma pewne prerogatywy, aby wypowiadać się w sprawach obronnych, geostrategicznych. A to akurat są w tej chwili najważniejsze kwestie. Kwestie bezpieczeństwa narodowego. Więc uważam, że tu prezydent ma największą wartość dodaną - dodał minister.

