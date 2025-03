Nie chcą "czekać, aż Putin przestanie chcieć zabijać"

Sikorski: powinna być data, do której negocjujemy z Rosją zawieszenie broni Źródło: TVN24

Niestety, to, że Ukraina zgodziła się na bezwarunkowe zawieszenie broni, nie spotkało się z pozytywną odpowiedzią po drugiej stronie. Uważamy, że powinna być jakaś data, do której negocjujemy z Rosją zawieszenie broni - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu z przedstawicielami Wielkiej Piątki i innych państw, na którym mówiono o rosyjskiej agresji.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wziął w poniedziałek w Madrycie udział w spotkaniu przedstawicieli rządów tzw. Wielkiej Piątki - czyli Niemiec, Francji, Polski, Hiszpanii i Włoch - a także Wielkiej Brytanii i Ukrainy oraz szefowej unijnej dyplomacji i komisarza UE ds. obronności. Tematami obrad były pomoc, jaką państwa europejskie mogą zaoferować zmagającej się z rosyjską inwazją Ukrainie, ale także europejskie bezpieczeństwo, współpraca transatlantycka i obronność.

Po rozmowach przekazał na konferencji, że uzgodniono wspólny komunikat. - To jest mocna wiadomość i dla walczącej dzielnie Ukrainy, i dla agresora, i dla naszych amerykańskich sojuszników - ocenił.

Sojusznicy rozmawiali m.in. o Ukrainie Źródło: Eduardo Parra/Europa Press/ABACAPRESS.COM/PAP

"Powinna być jakaś data, do której negocjujemy z Rosją"

- Niestety, to, że Ukraina zgodziła się na bezwarunkowe zawieszenie broni, nie spotkało się z pozytywną odpowiedzią po drugiej stronie. I jak wiemy, nawet to ograniczone zawieszenie broni co do rodzajów atakowanych obiektów też niestety nie jest przestrzegane - mówił. - Jako politycy tutaj zebrani uważamy, że powinna być jakaś data, do której negocjujemy z Rosją zawieszenie broni - podkreślił.

- Rosja już otrzymała pewne zapewnienia ze strony amerykańskiej. Ukraina, jak powiedziałem, przyjęła propozycję zawieszenia bezwarunkowo. Nie możemy wiecznie czekać, aż Putin przestanie chcieć zabijać. Jeśli odrzuci nawet zawieszenie broni, nie mówiąc o trwałym pokoju, trzeba będzie wprowadzić jeszcze dalej idące sankcje i jeszcze bardziej wzmożyć naszą pomoc dla Ukrainy - stwierdził Sikorski.

Pierwsze spotkanie w formacie tzw. Wielkiej Piątki zorganizowano 19 listopada 2024 roku w Warszawie, a kolejne - 12 grudnia w Berlinie. Na początku lutego 2025 r. przedstawiciele państw Wielkiej Piątki wzięli również udział w szczycie w Paryżu.

