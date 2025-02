Dziennik "The New York Times" opublikował w poniedziałek artykuł autorstwa Radosława Sikorskiego. Szef polskiego MSZ w tekście zatytułowanym "Jestem ministrem spraw zagranicznych Polski. Europa otrzymała wiadomość" pisze o wyzwaniach w stosunkach transatlantyckich, ale przypomina także, że współpraca w ramach NATO polega na wzajemnej pomocy, a Ameryka i Europa w obliczu współczesnych zagrożeń "potrzebują siebie nawzajem bardziej, a nie mniej".

Szef polskiej dyplomacji rozpoczął swój artykuł od przypomnienia o "Dniu niepodległości" - filmie z 1996 roku, w którym Amerykanie odgrywają decydującą rolą w ocaleniu planety przed inwazją obcych z kosmosu. Scena, w której "mobilizują świat, by przejść do kontrataku (...) oddaje ducha tamtych czasów" - przypomniał Sikorski. Jak wskazał szef MSZ, w połowie lat 90. Stany Zjednoczone były "jedyną niekwestionowaną globalną potęgą", a w kryzysowych sytuacjach "inne kraje oczekiwały, że Ameryka znajdzie rozwiązanie". "Trzydzieści lat później ci, którzy zwracają się do Waszyngtonu w poszukiwaniu przywództwa, mogą robić to z mniejszym przekonaniem" - dodał.