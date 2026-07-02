Polska Radosław Sikorski spotka się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Oprac. Filip Czerwiński |

Sikorski: Putin musi zrezygnować z części swoich celów (wideo z sierpnia 2025 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Według Macieja Wewióra wśród tematów rozmowy ministrów spraw zagranicznych RP oraz Ukrainy będą relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie.

Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Polski na spotkaniu w Warszawie 19 grudnia 2025 roku Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Polsko-ukraiński spór o historię

Portal Wirtualna Polska podał w środę, że po przyjęciu przez ukraińską Radę Najwyższą ustawy o Panteonie Narodowym, do Warszawy ma przyjechać szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha i przywieźć propozycję kompromisu. Według dziennikarzy portalu ma pojawić się pomysł wprowadzenia do panteonu generała Marka Bezruczki.

- Ukraińcy zabiegają o takie spotkanie w najbliższych dniach, ale nie ma mowy o takim wprost temacie - usłyszała Polska Agencja Prasowa w źródłach dyplomatycznych.

Marko Bezruczko (1883-1944) był generałem chorążym Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Współdowodził zwycięską obroną Zamościa przed siłami bolszewickimi w sierpniu 1920 roku. Zmarł i został pochowany w Warszawie, gdzie jego imię nosi jeden ze skwerów na Woli.

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w środę ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w panteonie znajdą się "najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego".

Decyzja Ukraińców podjęta została w trakcie trwającego sporu polsko-ukraińskiego o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii i związanych z nią postaci, ostatnio poprzez nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA" przez prezydenta Zełenskiego. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował przez to o odebraniu mu Orderu Orła Białego - Zełenski odesłał odznaczenie, podobnie jak wszyscy byli prezydenci Ukrainy, którzy go otrzymali.

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