"Fakty" TVN nieoficjalnie: Sikorski na wicepremiera. Tusk potwierdził z koalicjantami

- Dziś usłyszałam od dwóch polityków z otoczenia Donalda Tuska, że będzie chciał zaproponować tekę wicepremiera dla jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej. Takim politykiem miałby być Radosław Sikorski - mówiła jeszcze w poniedziałek na antenie TVN24 Arleta Zalewska, reporterka "Faktów". Dodała, że takie informacje, też nieoficjalnie, opisała "Gazeta Wyborcza".

Z jej informacji wynikało, że premier złoży taką propozycję liderom koalicji na spotkaniu, do którego doszło w poniedziałek wieczorem. Jak później ustaliła Zalewska, w czasie tych rozmów kandydatura Sikorskiego na wicepremiera została zatwierdzona przez koalicjantów.

Radosław Sikorski Źródło: PAP/Albert Zawada

Cztery superresorty?

W poniedziałek Zalewska mówiła też o tak zwanych superresortach, które mają powstać w ramach rekonstrukcji

- O gospodarczym superresorcie dla Andrzeja Domańskiego mówiło się już od dawna, czyli gospodarka finanse, rozwój - wszystko w jednych rękach tego bliskiego, zaufanego polityka Donalda Tuska - wskazała.

Dodała, że drugi superresort, tak zwany energetyczny, miałby być dla PSL. Jak mówiła, tam miałaby się znaleźć między innymi energetyka jądrowa, odnawialne źródła energii, nadzór nad niektórymi spółkami energetycznymi. - Co do tego jeszcze zgody do wczoraj nie było - zaznaczyła Zalewska.

- Trzecim takim resortem, troszeczkę o tym mówiła dzisiaj liderka Polski 2050, miałby być ten jej resort, czyli tutaj zmiana by nie nastąpiła, ale tam miałaby być już w pełni umieszczona, i tego chce Polska 2050, kwestia mieszkalnictwa z bardzo silnym wsparciem Lewicy. Te wszystkie kwestie dotyczące budowy mieszkań, które są porozrzucane po różnych ministerstwach, głównie dwóch, trzech, miałyby się znaleźć w tym resorcie kierowanym przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz - kontynuowała reporterka "Faktów" TVN.

- Ostatni resort to jest kwestia dla Nowej Lewicy. U Agnieszki Dziemianowicz-Bąk nadal zostaje praca, polityka społeczna i polityka rodziny. Tam dotychczasowa ministra do spraw równości (Katarzyna Kotula - red.) miałaby być w randze podsekretarza stanu - mówiła.

Rekonstrukcja rządu

RMF FM podało w poniedziałek, że stanowisko w ramach rekonstrukcji ma stracić minister rolnictwa Czesław Siekierski. W rozmowie z RMF FM minister "nie chciał wprost powiedzieć, że odejdzie ze stanowiska". Jak czytamy, "powiedział jedynie, że to, co tam robi, zasługuje na kontynuację".

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM, stanowisko Siekierskiego w resorcie ma objąć również ludowiec - Stefan Krajewski, który obecnie jest wiceministrem.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w poniedziałek po południu, że premier Donald Tusk ogłosi skład nowej Rady Ministrów w środę o godzinie 10.

