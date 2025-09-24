Rząd z prezydentem "z jednolitym przekazem". "To bardzo wzmacnia naszą pozycję"

Szłapka: kiedy przedstawiciele Polski za granicą mają jednolity przekaz, to wzmacnia naszą pozycję międzynarodową Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski we wtorek brali udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Zarówno Sikorski, jak i Kancelaria Prezydenta opublikowali w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia, na których widać, że politycy rozmawiają i uśmiechają się do siebie.

Nawrocki pytany we wtorek o relacje z Sikorskim mówił m.in., że "mimo różnic jesteśmy w stanie na arenie międzynarodowej reprezentować Polskę", a "swoje spory zostawiamy na nasze wewnętrzne dyskusje".

Szłapka: jednolity przekaz wzmacnia naszą pozycję

Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "na zewnątrz musimy prezentować polskie stanowisko". - Polska ma jedną politykę zagraniczną i myślę, że tutaj współpraca rządu i prezydenta powinna być jak najlepsza - dodał.

Jak podkreślił, kiedy rząd z prezydentem prezentują "jednolity przekaz", to "bardzo wzmacnia naszą pozycję międzynarodową". - Myślę, że wszystkie poważne siły polityczne w Polsce nie mają co do tego wątpliwości, że zagrożeniem dla całego świata zachodniego, w tym także dla Polski, jest dzisiaj Federacja Rosyjska i Władimir Putin - mówił Szłapka.

- Nikt poważny nie miał w polskiej przestrzeni politycznej wątpliwości co do tego, że tamten atak dronów był atakiem intencjonalnym - uzupełnił.

Według rzecznika rządu, kiedy w nocy z 9 na 10 września dowiedzieliśmy się, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, instytucje w postaci prezydenta RP i premiera rządu "zadziałały naprawdę dobrze". - Współpraca na linii rząd - prezydent była bez żadnego zarzutu - ocenił.

"Traktat NATO to nie jest świstek papieru"

Rzecznik rządu był też pytany o stanowisko prezydenta USA w sprawie zestrzeliwania rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną NATO. Donald Trump odpowiedział we wtorek twierdząco na pytanie, czy państwa Sojuszu powinny zestrzeliwać rosyjskie obiekty i samoloty, jeżeli te będą naruszać ich granice.

- Jeżeli jakiś obiekt narusza (naszą) przestrzeń, to wojsko - oczywiście w konsultacji i współpracy z sojusznikami - podejmuje tutaj decyzje. I taka decyzja została podjęta też w nocy z 9 na 10 września - odpowiedział Szłapka.

W tym kontekście przypomniał też, że premier i prezydent wspólnie podjęli decyzję o uruchomieniu art. 4 Traktatu NATO, czyli konsultacji z państwami Sojuszu. Szłapka zaznaczył, że nasi sojusznicy udzielili nam "jednoznacznego poparcia", a w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów pomagało sojusznicze lotnictwo.

- W tym kontekście te słowa (Trumpa) mają bardzo duże znaczenie, bo one mają też potencjał odstraszania i pokazują, że my jesteśmy jak jedna pięść. Traktat Północnoatlantycki to nie jest świstek papieru - mówił rzecznik rządu.

