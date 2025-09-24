Logo strona główna
Polska

Rząd z prezydentem "z jednolitym przekazem". "To bardzo wzmacnia naszą pozycję"

Sikorski i Nawrocki
Szłapka: kiedy przedstawiciele Polski za granicą mają jednolity przekaz, to wzmacnia naszą pozycję międzynarodową
Źródło: TVN24
- Polska ma jedną politykę zagraniczną i tutaj współpraca rządu i prezydenta powinna być jak najlepsza - powiedział w "Faktach po Faktach" rzecznik rządu Adam Szłapka. Podkreślił, że kiedy przedstawiciele Polski za granicą prezentują "jednolity przekaz", to "wzmacnia naszą pozycję międzynarodową".

Prezydent Karol Nawrocki i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski we wtorek brali udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Zarówno Sikorski, jak i Kancelaria Prezydenta opublikowali w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia, na których widać, że politycy rozmawiają i uśmiechają się do siebie.

Nawrocki pytany we wtorek o relacje z Sikorskim mówił m.in., że "mimo różnic jesteśmy w stanie na arenie międzynarodowej reprezentować Polskę", a "swoje spory zostawiamy na nasze wewnętrzne dyskusje".

Pytania o relacje z Sikorskim. Nawrocki: tak powinno zostać, tak powinno być zawsze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pytania o relacje z Sikorskim. Nawrocki: tak powinno zostać, tak powinno być zawsze

Szłapka: jednolity przekaz wzmacnia naszą pozycję

Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "na zewnątrz musimy prezentować polskie stanowisko". - Polska ma jedną politykę zagraniczną i myślę, że tutaj współpraca rządu i prezydenta powinna być jak najlepsza - dodał.

Jak podkreślił, kiedy rząd z prezydentem prezentują "jednolity przekaz", to "bardzo wzmacnia naszą pozycję międzynarodową". - Myślę, że wszystkie poważne siły polityczne w Polsce nie mają co do tego wątpliwości, że zagrożeniem dla całego świata zachodniego, w tym także dla Polski, jest dzisiaj Federacja Rosyjska i Władimir Putin - mówił Szłapka.

- Nikt poważny nie miał w polskiej przestrzeni politycznej wątpliwości co do tego, że tamten atak dronów był atakiem intencjonalnym - uzupełnił.

Według rzecznika rządu, kiedy w nocy z 9 na 10 września dowiedzieliśmy się, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, instytucje w postaci prezydenta RP i premiera rządu "zadziałały naprawdę dobrze". - Współpraca na linii rząd - prezydent była bez żadnego zarzutu - ocenił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki: Stoimy w punkcie zwrotnym historii. Dla Rosji całe narody to własność kolonialna

Nawrocki: Stoimy w punkcie zwrotnym historii. Dla Rosji całe narody to własność kolonialna

Świat
Sikorski grzmi na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Mam jedną prośbę..."

Sikorski grzmi na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Mam jedną prośbę..."

Świat

"Traktat NATO to nie jest świstek papieru"

Rzecznik rządu był też pytany o stanowisko prezydenta USA w sprawie zestrzeliwania rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną NATO. Donald Trump odpowiedział we wtorek twierdząco na pytanie, czy państwa Sojuszu powinny zestrzeliwać rosyjskie obiekty i samoloty, jeżeli te będą naruszać ich granice.

- Jeżeli jakiś obiekt narusza (naszą) przestrzeń, to wojsko - oczywiście w konsultacji i współpracy z sojusznikami - podejmuje tutaj decyzje. I taka decyzja została podjęta też w nocy z 9 na 10 września - odpowiedział Szłapka.

W tym kontekście przypomniał też, że premier i prezydent wspólnie podjęli decyzję o uruchomieniu art. 4 Traktatu NATO, czyli konsultacji z państwami Sojuszu. Szłapka zaznaczył, że nasi sojusznicy udzielili nam "jednoznacznego poparcia", a w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów pomagało sojusznicze lotnictwo.

- W tym kontekście te słowa (Trumpa) mają bardzo duże znaczenie, bo one mają też potencjał odstraszania i pokazują, że my jesteśmy jak jedna pięść. Traktat Północnoatlantycki to nie jest świstek papieru - mówił rzecznik rządu.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPRP

Adam SzłapkaRządRząd Donalda Tuska
