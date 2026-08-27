Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty

Radosław Piesiewicz doprowadzony do prokuratury w Katowicach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak / PAP

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W czwartek szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do siedziby Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Przed godziną 22 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że prezes PKOl usłyszał zarzuty "z art. 230 §1 i 302 §1 k.k. tj. płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością". "To był intensywny dzień" - podsumował.

Prokuratura przedstawiła dziś Radosławowi P. zarzuty karne z art. 230 §1 i 302 §1 k.k. tj. płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.



To był intensywny dzień. — Waldemar Żurek (@w_zurek) August 27, 2026 Rozwiń

Wcześniej reporter "Superwizjera" Maciej Duda i reporter tvn24.pl Robert Zieliński poinformowali o zarzutach dla Piesiewicza i ustalili, że w obliczu nadciągającego krachu i niewypłacalności Zondacrypto, Radosław Piesiewicz zdołał odzyskać 100 procent zainwestowanego kapitału. Śledczy twierdzą, że został potraktowany w sposób uprzywilejowany względem tysięcy innych klientów, których wypłaty zostały zablokowane.

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Co grozi Piesiewiczowi?

Artykuł 302 Kodeksu karnego paragraf 1 dotyczy faworyzowania wierzycieli, za co kara grozi zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi, który korzyść przyjmuje. Zdaniem śledczych wypłata pełnej kwoty na rzecz Piesiewicza nastąpiła w sytuacji grożącej niewypłacalności podmiotu, ze szkodą dla pozostałych inwestorów.

Dłużnikowi i uprzywilejowanemu wierzycielowi za działanie na szkodę pozostałych wierzycieli grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Artykuł 230 Kodeksu karnego paragraf 1 dotyczy płatnej protekcji. Najprawdopodobniej chodzi o powoływanie się przez Piesiewicza na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta i podjęcia się załatwienia sprawy dla Przemysława Krala, szefa Zondacrypto.

Za płatną protekcję grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Piesiewicz w kwietniu tego roku mówił, że sam inwestował w kryptowaluty za pośrednictwem Zondacrypto. Podał, że suma jego strat jest bliska miliona złotych.

Jeszcze niespełna tydzień temu prezes PKOl pisał w serwisie X, że w sprawie Zondacrypto sam jest osobą "pokrzywdzoną", a na giełdzie nabył tokeny za 200 tysięcy euro. "Dziś okazuje się, że odzyskał 100% środków. Są równi i równiejsi" - zauważył dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja.

Ustalenia w sprawie Radosława Piesiewicza

Przed zatrzymaniem dziennikarze "Superwizjera" TVN24 Michał Fuja i Wirtualnej Polski Szymon Jadczak ujawnili informacje o drogim prezencie dla prezesa PKOl od szefa Zondacrypto. Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro.

Szef PKOl miał obiecywać prezesowi upadłej obecnie giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK. Piesiewicz potwierdził, że Kral przekazał mu zegarek, ale zapewnił, że zapłacił za niego gotówką. Szymon Jadczak i Michał Fuja przeanalizowali sprzeczne wypowiedzi Piesiewicza w tej sprawie.

Po publikacji WP i TVN24 prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o "pozyskaniu nowych dowodów" i "istotnym przełomie" w śledztwie dotyczącym Zondacrypto.

Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia, jaki status w sprawie ma prezes Zondacrypto. Wiadomo, że jego obrońcami są Roman Giertych i Jacek Dubois. - W trakcie czynności procesowych Kral miał przedłożyć do dyspozycji majątek, który został zabezpieczony przez organy ścigania - poinformował Giertych.