Polska

Zbiera się Rada Krajowa KO. Wybierze nowe władze

Donald Tusk
Tusk planuje "małą rekonstrukcję"? "Od początku mi to nie pasowało"
Źródło: TVN24
W sobotę Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybierze nowych partyjnych liderów, między innymi wiceprzewodniczących i sekretarza generalnego. Będzie to zwieńczenie zmian personalnych w partii po tym, jak PO połączyła się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska.

Rada Krajowa zbierze się o godzinie 11 w Warszawie. Podczas pierwszej części, otwartej dla mediów, głos ma zabrać premier Donald Tusk. Następnie, w części zamkniętej, członkowie Rady Krajowej wybiorą nowych liderów partii: wiceprzewodniczących, skarbnika oraz sekretarza generalnego. Będą to nazwiska po ustaleniach i wskazaniu premiera.

Funkcję wiceprzewodniczących mają objąć szefowie Inicjatywy Polska i Nowoczesnej - Barbara Nowacka i Adam Szłapka. Obie partie zostały zlikwidowane w październiku 2025 roku, a ich członkowie w większości zapisali się do KO.

Obecnie KO liczy 10 wiceprzewodniczących. Są to: Rafał Trzaskowski, Bartosz Arłukowicz, Borys Budka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ewa Kopacz, Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Tomasz Siemoniak, Cezary Tomczyk i Marzena Okła-Drewnowicz. Część z nich, według nieoficjalnych doniesień, może stracić swoje stanowiska. Wiceprzewodniczących będzie jednak i tak więcej niż do tej pory po tym, jak statut ugrupowania zwiększył ich maksymalną liczbę do 15.

"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk ogłosił

Kierwiński utrzyma stanowisko?

Rada Krajowa wyłoni też nowego sekretarza generalnego i skarbnika. Ich wybór będzie formalnością, bo nazwiska wskaże Donald Tusk. Obecnie skarbnikiem jest Jan Grabiec, szef KPRM i przewodniczący mazowieckich struktur KO.

Sekretarzem generalnym partii od 2020 roku jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA i warszawskiej KO. Nie jest jednak pewne, czy utrzyma on swoje stanowisko. Rozmówcy, na których powołuje się PAP, wskazują, że partia potrzebuje nowego otwarcia z nowym sekretarzem generalnym. Wcześniej mówiło się też, że nowym sekretarzem generalnym może zostać kobieta.

Rada Krajowa KO to najwyższa władza w partii. Tworzą ją członkowie Zarządu Krajowego KO, posłowie i senatorowie, europarlamentarzyści oraz działacze wybrani przez rady regionów.

KO wybrała przewodniczącego i władze regionalne. Są dwa protesty
KO wybrała przewodniczącego i władze regionalne. Są dwa protesty

Wybory w Koalicji Obywatelskiej

Wybory wewnętrzne w KO trwają od połowy stycznia. 8 marca działacze KO wybrali w głosowaniu przewodniczącego partii - został nim ponownie Tusk, który był jedynym kandydatem i zdobył 97 proc. głosów.

Wybrano też szefów powiatów i regionów. W trzech regionach złożono protesty na wyniki wyborów szefów struktur: na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Część podniesionych w nich skarg została uwzględniona, nie wpłynęło to jednak na wyniki. Wcześniej wyłoniono również nowe władze na najniższym szczeblu, czyli w kołach.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Koalicja ObywatelskaDonald TuskMarcin KierwińskiNowoczesnaAdam SzłapkaJan Grabiec
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
