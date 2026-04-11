Polska Zbiera się Rada Krajowa KO. Wybierze nowe władze Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rada Krajowa zbierze się o godzinie 11 w Warszawie. Podczas pierwszej części, otwartej dla mediów, głos ma zabrać premier Donald Tusk. Następnie, w części zamkniętej, członkowie Rady Krajowej wybiorą nowych liderów partii: wiceprzewodniczących, skarbnika oraz sekretarza generalnego. Będą to nazwiska po ustaleniach i wskazaniu premiera.

Funkcję wiceprzewodniczących mają objąć szefowie Inicjatywy Polska i Nowoczesnej - Barbara Nowacka i Adam Szłapka. Obie partie zostały zlikwidowane w październiku 2025 roku, a ich członkowie w większości zapisali się do KO.

Obecnie KO liczy 10 wiceprzewodniczących. Są to: Rafał Trzaskowski, Bartosz Arłukowicz, Borys Budka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ewa Kopacz, Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Tomasz Siemoniak, Cezary Tomczyk i Marzena Okła-Drewnowicz. Część z nich, według nieoficjalnych doniesień, może stracić swoje stanowiska. Wiceprzewodniczących będzie jednak i tak więcej niż do tej pory po tym, jak statut ugrupowania zwiększył ich maksymalną liczbę do 15.

Kierwiński utrzyma stanowisko?

Rada Krajowa wyłoni też nowego sekretarza generalnego i skarbnika. Ich wybór będzie formalnością, bo nazwiska wskaże Donald Tusk. Obecnie skarbnikiem jest Jan Grabiec, szef KPRM i przewodniczący mazowieckich struktur KO.

Sekretarzem generalnym partii od 2020 roku jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA i warszawskiej KO. Nie jest jednak pewne, czy utrzyma on swoje stanowisko. Rozmówcy, na których powołuje się PAP, wskazują, że partia potrzebuje nowego otwarcia z nowym sekretarzem generalnym. Wcześniej mówiło się też, że nowym sekretarzem generalnym może zostać kobieta.

Rada Krajowa KO to najwyższa władza w partii. Tworzą ją członkowie Zarządu Krajowego KO, posłowie i senatorowie, europarlamentarzyści oraz działacze wybrani przez rady regionów.

Wybory w Koalicji Obywatelskiej

Wybory wewnętrzne w KO trwają od połowy stycznia. 8 marca działacze KO wybrali w głosowaniu przewodniczącego partii - został nim ponownie Tusk, który był jedynym kandydatem i zdobył 97 proc. głosów.

Wybrano też szefów powiatów i regionów. W trzech regionach złożono protesty na wyniki wyborów szefów struktur: na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Część podniesionych w nich skarg została uwzględniona, nie wpłynęło to jednak na wyniki. Wcześniej wyłoniono również nowe władze na najniższym szczeblu, czyli w kołach.

