Pytanie o owulację i okres. Wiceministra ma przesłanie do Kaczyńskiego

Gajewska: niech Kaczyński posłucha rozmowy, gdzie parlamentarzyści nie umieli odróżnić okresu od owulacji

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim w życie weszło rozporządzenie o nowym przedmiocie - edukacji zdrowotnej. Do 25 września rodzice mogą zdecydować o tym, czy ich dziecko ma uczęszczać na zajęcia. Lekarze i eksperci podkreślają korzyści płynące z nowego przedmiotu dla uczniów. Środowiska prawicowe są krytyczne wobec pomysłu resortu edukacji.

28 sierpnia prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Białymstoku powiedział, że podczas zajęć z edukacji zdrowotnej będzie odbywać się "demoralizacja dzieci".

Czym się różni okres od owulacji? Politycy nie wiedzieli

Do słów Kaczyńskiego odniosła się w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Została zapytana o to, jakie ma przesłanie do prezesa PiS.

- Może najpierw, żeby posłuchał rozmowy, która miała miejsce w programie w telewizji publicznej, gdzie parlamentarzyści nie umieli rozróżnić okresu od owulacji - odparła.

Nawiązała w ten sposób do wtorkowego porannego programu w TVP Info, gdzie goszczący w studiu politycy mieli problem z odpowiedzią na to pytanie.

- Nie wiem, nie pamiętam. Nie interesowałem się tym, przyznaję, nawet na biologii - mówił w programie w TVP Andrzej Kosztowniak z PiS. - Oj, nie będę wchodził w te tematy - odparł krótko Marcin Karpiński z Nowej Lewicy. - Nie będę z kolegami polemizował - dodał wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. W programie był też obecny Adrian Witczak z KO, ale on został zwolniony z odpowiedzi przez prowadzącą program, bo jest nauczycielem biologii.

Aleksandra Gajewska mówiła, że nowy przedmiot jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Zwróciła tu uwagę między innymi na zagrożenia związane z nieograniczonym dostępem do internetu. - Dzieci korzystają z dostępu do cyfryzacji w sposób, który nie jest w stanie być kontrolowany przez rodziców, bo rodzice bardzo często nie mają ku temu kompetencji - mówiła.

- Edukacja zdrowotna ma dać narzędzia, żeby przeciwdziałać demoralizacji dzieci, a nie ją wprowadzać - podkreśliła wiceministra.

