Nawrocki: dwukrotnie odbyłem dziesięciodniową kwarantannę

- Konkluzja jest taka. Sprawiłem, że te apartamenty i te pokoje miały możliwość zarabiania na działalność Muzeum II Wojny Światowej. Nigdy nie mieszkałem w nich dłużej niż 10 dni, gdy pozostawałem na kwarantannie. Nie naraziłem Skarbu Państwa ani Muzeum II Wojny Światowej na żadne koszty, bo nigdy nie zdarzyło się tak, że gdy ja korzystałem z tego pokoju, to działo się to kosztem kogoś, kto go zabukował. Ja z niego korzystałem, jak był wolny albo, gdy pozostawałem na kwarantannie - powtórzył.

197 dni w apartamencie

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że do maila został dołączony "dokładny wykaz rezerwacji dokonywanych przez kandydata na prezydenta popieranego przez PiS". "Wynika z nich, że początkowo Nawrocki zadowalał się pokojem dwuosobowym. W 2018 roku dwa razy rezerwował go na weekendy, a raz na noc z poniedziałku na wtorek. Od 9 października 2018 roku dyrektor - z jednym wyjątkiem, gdy znów wraca do pokoju - przerzuca się na wspomniany apartament. Dwupoziomowy z pełnym wyposażeniem, 116 m kw. powierzchni" - czytamy w publikacji.

- Co mogliśmy sprawdzić drogą sprawdzenia dokumentów, to już uczyniliśmy. Uprawnień do głębszych śledztw nie posiadamy. Oczywiście to, co możemy zrobić, to zadać naszemu radcy prawnemu pytanie - co w tej sytuacji mamy czynić? Czekam na odpowiedź fachowców, którzy na prawnych dylematach znają się zdecydowanie lepiej, niż człowiek zajmujący się historią i muzeologią. - powiedział Wnuk.