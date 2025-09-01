Pytania z podręczników szkoły podstawowej. Łatwizna?

Nowacka o zmianach w pracach domowych: niczego nie wykluczam Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek tysiące uczniów wracają do szkół po wakacyjnej przerwie. Z tej okazji przygotowaliśmy quiz z wiedzą prosto ze szkolnych podręczników: od I do VIII klasy szkoły podstawowej. Na liście znalazły się między innymi pytania z języka polskiego, historii, biologii i geografii. Do której klasy uda Ci się dotrzeć?

Zanim zaczniesz: wszystkim rodzicom polecamy newsletter Bez przerwy. O wszystkim, co najważniejsze w polskiej szkole pisze Justyna Suchecka.