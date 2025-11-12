Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Obajtek usłyszał zarzut. Odmówił składania wyjaśnień

Daniel Obajtek
Obajtek po wyjściu z prokuratury
Źródło: TVN24
Europoseł PiS i były prezes Orlenu Daniel Obajtek, który stawił się w środę w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, usłyszał zarzut. Jak mówił dziennikarzom, nie przyznał się do winy. Sprawa dotyczy zawarcia przez firmę Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Na miejscu zgromadziły się osoby wspierające polityka.

Na początku października Parlament Europejski uchylił immunitet europosłowi PiS i byłemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi. Stało się tak na wniosek skierowany jeszcze przez poprzedniego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Chodzi o sprawę zawarcia przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka.

Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

Tusk o "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk o "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"

Obajtek usłyszał zarzut

Prokuratura Regionalna w Warszawie wezwała Obajtka na przesłuchanie, które zaplanowano na środę o godzinie 12. Około pół godziny później Obajtek wyszedł z budynku. Poinformował dziennikarzy, że usłyszał zarzut. Dodał, że nie przyznał się do winy.

Obrońca Obajtka adwokat Dominik Hunek przekazał że były prezes Orlenu na tym etapie postępowania odmówił składania wyjaśnień. - Będziemy się aktywizować w tym zakresie bardzo szybko zaraz po tym, gdy zapoznamy się z materiałem dowodowym i z wszystkimi aktami - dodał.

- Wysłuchałem tego, co miałem wysłuchać i generalnie nie zgadzam się z opinią prokuratury, decyzją w tym zakresie. (...) Będę się bronił, dochodził swoich praw - mówił Obajtek.

Były prezes Orlenu zapowiedział, że "będzie przychodził na wezwania prokuratury, bo nie czuje się winny". - I nie myślę nigdzie czmychać z mojej ojczyzny - dodał. 

Przed wejście do budynku prokuratury zjawiło się grono osób wspierających europosła, w tym politycy PiS. Obecny był też między innymi działacz środowisk narodowych Robert Bąkiewicz.

Obajtek przed wejściem do prokuratury w południe przemówił do zebranych: - Stawia się mi najprawdopodobniej zarzuty za to, że śmiałem rozkułaczyć firmy pośredniczące w handlu ropą.

- Czy na moim miejscu nie zlecilibyście pewnych kwestii w momencie, kiedy wypływają dane z firmy, kiedy w gabinecie są podsłuchy, kiedy płyną pieniądze na czarny PR? W momencie, kiedy są dziesiątki, setki publikacji, które mają nie doprowadzić do połączenia Orlenu z Lotosem? (...) Czy nie zlecilibyście sprawdzenia poprzez różnego rodzaju firmy? - pytał Obajtek.

Polityk stwierdził, że "jest to normalna taktyka i praktyka wszystkich międzynarodowych koncernów". - Zamiast poprosić mnie do prokuratury jako świadka, to wzywa się mnie jako podejrzanego, który działał w imieniu bezpieczeństwa państwa polskiego i bezpieczeństwa Orlenu - mówił.

Prokuratura: umowy miały służyć realizacji prywatnego interesu Obajtka

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak informowała wcześniej, że Prokuratura Regionalna w Warszawie zajmuje się sprawą niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą Orlenu. "W postępowaniu tym zgromadzono materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych, dokumentacji, w tym umów, raportów i faktury VAT, uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Daniela Obajtka przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym w ramach sprawstwa polecającego" - przekazała rzeczniczka PG.

Wyjaśniała, że zachowanie Obajtka miało polegać na tym, iż pełniąc funkcję prezesa Orlenu i "sprawując bezpośredni nadzór nad działalnością Biura Kontroli i Bezpieczeństwa oraz wykorzystując zależność służbową dyrektora tego Biura Zbigniewa L. polecił mu zawarcie (...) dwóch umów na łączną kwotę 393,6 tys. zł dotyczących realizacji usług detektywistycznych polegających na identyfikacji oraz udokumentowaniu działań nieuczciwej konkurencji wobec PKN Orlen".

Jak mówiła, według prokuratury, umowy te jednak "miały służyć realizacji prywatnego interesu polecającego Daniela Obajtka i nie miały znaczenia ekonomicznego oraz nie dotyczyły bezpieczeństwa fizycznego i gospodarczego spółki". - Służyły gromadzeniu informacji na temat stanu majątkowego, danych osobowych, życia prywatnego polityków opozycji parlamentarnej, co stanowiło nadużycie uprawnień w zakresie prawidłowego zarządzania mieniem spółki - zaznaczyła Adamiak

"Skrajna patologia" i protesty

Jedną z osób, która miała być inwigilowana przez firmę detektywistyczną jest szef MSWiA Marcin Kierwiński. 7 października w "Kropce nad i" w TVN24 - zaraz po uchyleniu przez PE immunitetu Obajtkowi - wyraził on nadzieję, że "ta sprawa potoczy się szybko i że nigdy więcej takie praktyki się nie powtórzą".

- Ja byłem wśród tych posłów, o których zbierano informacje - przekazał. Minister poinformował też, że zbierano również informacje o jego żonie. - To jest w ogóle jakaś skrajna patologia, jeżeli na to szły pieniądze publiczne - komentował.

Zobacz odcinek "Kropki nad i" z Marcinem Kierwińskim w TVN24+

Informacja o przesłuchaniu Obajtka spotkała się z oburzeniem ze strony polityków PiS. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński wezwał w sobotę w mediach społecznościowych do udziału w proteście przeciwko "politycznym represjom wobec Daniela Obajtka", który ma odbyć się 12 listopada przed Prokuraturą Regionalną w Warszawie.

"Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie" - napisał.

OGLĄDAJ: Ciało obce
pc

Ciało obce

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os, kgr,js

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Daniel ObajtekOrlenProkuratura
Czytaj także:
42-letni mężczyzna ranił nożem dwie osoby w kancelarii komorniczej w Łukowie (woj. lubelskie)
Zadał komorniczce niemal 40 ciosów nożem. Jest prawomocny wyrok
Lublin
Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna
Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra. To będą bardzo trudne dni
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki: odmawiam nominacji 46 sędziów
Polska
PKP Intercity podpisało umowę na dostawę piętrowych pociągów z Alstom
Potężna inwestycja krajowego przewoźnika. "Tego polska kolej jeszcze nie widziała"
BIZNES
imageTitle
Ibrahimović wkracza do gry. Lewandowski coraz odważniej łączony z Milanem
EUROSPORT
Centrum handlowe w Opolu
Pożar w centrum handlowym. Ewakuowano 600 osób
Opole
17-letni kierowca został doprowadzony na przesłuchanie
Dwie nastolatki zginęły w wypadku. 17-letni kierowca w prokuraturze
Trójmiasto
wiza usa shutterstock_2248397147
Masz nadciśnienie albo depresję? Zapomnij o American Dream
Zdrowie
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty
METEO
Moment zatrzymania mężczyzny
37-latek był torturowany, uciekł przez okno. Tak zatrzymali kolejnego podejrzanego
Łódź
Mężczyzna jechał na rowerze po drodze ekspresowej
Najpierw jechał rowerem po drodze ekspresowej, później położył się na trawie
Lublin
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Rozciągnęli stalową linkę w poprzek drogi. Kierowca jej nie zauważył. Ranni
WARSZAWA
Groźne zdarzenie w Wyszomierzu w powiecie goleniowskim
Pożar hulajnogi elektrycznej. Ośmioosobowa rodzina musiała się ewakuować
Szczecin
GettyImages-1127370783
Raper zastrzelony w drodze na występ. Nowe informacje
Świat
Zbigniew Ziobro
Ziobro będzie ubiegał się o azyl? Obrońca odpowiada
Polska
Policja zabezpieczyła łącznie 6 żółwi błotnych, 3 kameleony oraz 25 pytonów królewskich
Sześć żółwi, trzy kameleony i 25 pytonów. Wystawione na sprzedaż bez zezwoleń
Lublin
shutterstock_2541212473
"Bezprecedensowy poziom szpiegostwa". Australijski wywiad alarmuje
BIZNES
Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Jeśli chcą być przyjęte do szpitala, muszą zakryć twarz
Świat
Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu
WARSZAWA
Siergiej Ławrow
Ławrow: jeśli jakiś kraj wznowi testy broni jądrowej, zrobimy to samo
Świat
imageTitle
Lewandowski otwarcie krytykowany przez kolegów z kadry. Zaskakująca odpowiedź
EUROSPORT
Rekin zaatakował surfera w Australii
"Coś wyłoniło się z wody"
METEO
Zbigniew Ziobro i Victor Orban
"Kolejny europejski polityk, który na Węgrzech wymyka się wymiarowi sprawiedliwości"
Świat
Mężczyzna od pewnego czasu w lesie rozstawiał pułapki na zwierzęta - przekazała policja
Rozkładał wnyki, jeden pies nie przeżył. 25-latek w rękach policji
Lublin
shutterstock_2387048173
General Motors reaguje na napięcia z Chinami. Rewolucja w łańcuchach dostaw
BIZNES
pani
"Królowa kryptowalut" skazana, ukradła 61 tysięcy bitcoinów
Świat
Karol Nawrocki, Donald Tusk
Zaproszenia od prezydenta i "grzeczne" pismo z kancelarii. Znamy kulisy sporu
Podcast polityczny
Akcja ratunkowa w Jaskini Salmopolskiej
Grotołaz zakleszczony w szczelinie. Akcja ratowników GOPR 
Katowice
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
BLIK wychodzi na europejski rynek
BIZNES
Tajwan. Na wyspie trwają przygotowania do uderzenia tajfunu Fung-wong, 11.11.2025
Kolejne ewakuacje i zamknięte szkoły. Jest apel, by nie wychodzić na plaże
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica