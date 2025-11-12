Obajtek usłyszał zarzut. Odmówił składania wyjaśnień

Obajtek po wyjściu z prokuratury Źródło: TVN24

Na początku października Parlament Europejski uchylił immunitet europosłowi PiS i byłemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi. Stało się tak na wniosek skierowany jeszcze przez poprzedniego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Chodzi o sprawę zawarcia przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka.

Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

Obajtek usłyszał zarzut

Prokuratura Regionalna w Warszawie wezwała Obajtka na przesłuchanie, które zaplanowano na środę o godzinie 12. Około pół godziny później Obajtek wyszedł z budynku. Poinformował dziennikarzy, że usłyszał zarzut. Dodał, że nie przyznał się do winy.

Obrońca Obajtka adwokat Dominik Hunek przekazał że były prezes Orlenu na tym etapie postępowania odmówił składania wyjaśnień. - Będziemy się aktywizować w tym zakresie bardzo szybko zaraz po tym, gdy zapoznamy się z materiałem dowodowym i z wszystkimi aktami - dodał.

- Wysłuchałem tego, co miałem wysłuchać i generalnie nie zgadzam się z opinią prokuratury, decyzją w tym zakresie. (...) Będę się bronił, dochodził swoich praw - mówił Obajtek.

Były prezes Orlenu zapowiedział, że "będzie przychodził na wezwania prokuratury, bo nie czuje się winny". - I nie myślę nigdzie czmychać z mojej ojczyzny - dodał.

Przed wejście do budynku prokuratury zjawiło się grono osób wspierających europosła, w tym politycy PiS. Obecny był też między innymi działacz środowisk narodowych Robert Bąkiewicz.

Obajtek przed wejściem do prokuratury w południe przemówił do zebranych: - Stawia się mi najprawdopodobniej zarzuty za to, że śmiałem rozkułaczyć firmy pośredniczące w handlu ropą.

- Czy na moim miejscu nie zlecilibyście pewnych kwestii w momencie, kiedy wypływają dane z firmy, kiedy w gabinecie są podsłuchy, kiedy płyną pieniądze na czarny PR? W momencie, kiedy są dziesiątki, setki publikacji, które mają nie doprowadzić do połączenia Orlenu z Lotosem? (...) Czy nie zlecilibyście sprawdzenia poprzez różnego rodzaju firmy? - pytał Obajtek.

Polityk stwierdził, że "jest to normalna taktyka i praktyka wszystkich międzynarodowych koncernów". - Zamiast poprosić mnie do prokuratury jako świadka, to wzywa się mnie jako podejrzanego, który działał w imieniu bezpieczeństwa państwa polskiego i bezpieczeństwa Orlenu - mówił.

Prokuratura: umowy miały służyć realizacji prywatnego interesu Obajtka

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak informowała wcześniej, że Prokuratura Regionalna w Warszawie zajmuje się sprawą niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą Orlenu. "W postępowaniu tym zgromadzono materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych, dokumentacji, w tym umów, raportów i faktury VAT, uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Daniela Obajtka przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym w ramach sprawstwa polecającego" - przekazała rzeczniczka PG.

Wyjaśniała, że zachowanie Obajtka miało polegać na tym, iż pełniąc funkcję prezesa Orlenu i "sprawując bezpośredni nadzór nad działalnością Biura Kontroli i Bezpieczeństwa oraz wykorzystując zależność służbową dyrektora tego Biura Zbigniewa L. polecił mu zawarcie (...) dwóch umów na łączną kwotę 393,6 tys. zł dotyczących realizacji usług detektywistycznych polegających na identyfikacji oraz udokumentowaniu działań nieuczciwej konkurencji wobec PKN Orlen".

Jak mówiła, według prokuratury, umowy te jednak "miały służyć realizacji prywatnego interesu polecającego Daniela Obajtka i nie miały znaczenia ekonomicznego oraz nie dotyczyły bezpieczeństwa fizycznego i gospodarczego spółki". - Służyły gromadzeniu informacji na temat stanu majątkowego, danych osobowych, życia prywatnego polityków opozycji parlamentarnej, co stanowiło nadużycie uprawnień w zakresie prawidłowego zarządzania mieniem spółki - zaznaczyła Adamiak

"Skrajna patologia" i protesty

Jedną z osób, która miała być inwigilowana przez firmę detektywistyczną jest szef MSWiA Marcin Kierwiński. 7 października w "Kropce nad i" w TVN24 - zaraz po uchyleniu przez PE immunitetu Obajtkowi - wyraził on nadzieję, że "ta sprawa potoczy się szybko i że nigdy więcej takie praktyki się nie powtórzą".

- Ja byłem wśród tych posłów, o których zbierano informacje - przekazał. Minister poinformował też, że zbierano również informacje o jego żonie. - To jest w ogóle jakaś skrajna patologia, jeżeli na to szły pieniądze publiczne - komentował.

Informacja o przesłuchaniu Obajtka spotkała się z oburzeniem ze strony polityków PiS. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński wezwał w sobotę w mediach społecznościowych do udziału w proteście przeciwko "politycznym represjom wobec Daniela Obajtka", który ma odbyć się 12 listopada przed Prokuraturą Regionalną w Warszawie.

"Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie" - napisał.

