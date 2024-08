Przełomowy wynalazek Polaków. Może zrewolucjonizować transplantologię

Polscy naukowcy stworzyli płyn krwiozastępczy, który dostarcza tkankom tlen i usuwa z organizmu dwutlenek węgla. To przełomowy wynalazek, który może przyczynić się do prawdziwej rewolucji w transplantologii. Materiał Łukasza Łubiana z programu "Polska i Świat".

Polacy stworzyli sztuczną krew

- Nasz płyn ma biały kolor jak mleko. Wynika to z tego, że jest to emulsja związków syntetycznych, które świetnie rozpuszczają gazy - wyjaśnia profesor Tomasz Ciach z Politechniki Warszawskiej.

Naukowcom udało się również przechowywać w ten sposób świńską wątrobę i nerkę, i to przez prawie tydzień. - Przełomem jest to, że ta substancja dostarcza tlen do tkanek i usuwa dwutlenek węgla. To jest cała istota tego procesu - podkreśla profesor Wojciech Lisik, chirurg z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.