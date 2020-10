MSWiA: dewastowanie kościołów spotka się ze zdecydowaną reakcją policji

"Wszystkie takie zdarzenia są dokumentowane przez funkcjonariuszy Policji, a sprawcy tych aktów nie pozostają bezkarni" - napisał szef resortu spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński w oświadczeniu. To komentarz do trwających od czwartku protestów po decyzji Trybunału Konstytucyjnego i do wydarzeń, gdzie protestujący wchodzili do kościołów.