Apel o zmianę ustawy o prawach autorskich. Jakie rozwiązania przyjęto w innych państwach?

Francja

Choć francuskie przepisy są przez niektórych oceniane jako niedostatecznie precyzyjne, przyczyniły się one już także do kilku istotnych rozstrzygnięć. Ich wejście w życie zaowocowało między innymi nałożeniem przez francuski urząd ds. konkurencji kary w wysokości 500 milionów euro (równowartość ponad 2 mld zł) na Google za brak negocjowania "w dobrej wierze".

Australia

Ograniczenia obowiązywały jednak zaledwie przez tydzień. Ostatecznie obie firmy zawarły porozumienie z rządem i lokalnymi wydawcami. Reuters Institute szacuje wartość tych umów na co najmniej 200 milionów dolarów australijskich (równowartość ok. 535 mln zł).

Kanada

Google finalnie jej nie wprowadziło, Meta zdecydowała się na to w sierpniu 2023 roku. Jako że termin ten zbiegł się z czasem szalejących w Kanadzie pożarów, krok ten był później głośno krytykowany. Amerykańskiemu przedsiębiorstwu zarzucano ograniczenie dostępu do rzetelnych informacji w krytycznym dla lokalnej społeczności czasie. Ograniczanie to trwa jednak do dziś. Google zakończyło natomiast batalię z rządem Kanady w listopadzie 2023 roku, godząc się na umowę o wartości 100 milionów dolarów kanadyjskich (równowartość ok. 290 mln zł.).