Prokuratura zdecydowała w sprawie Ewy Wrzosek

Sprawa stała się głośna w marcu zeszłego roku. Portal Wirtualna Polska napisał, że podczas składania w 2023 r. przez prok. Wrzosek wniosków do sądów okręgowych, mających na celu zablokowanie działań rządu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zmian w statutach mediów publicznych, doszło do nieprawidłowości. Wnioski mogły bowiem powstać poza prokuraturą.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak potwierdził we wtorkowym komunikacie, że według ustaleń śledztwa wszczętego w grudniu 2023 r., w końcu listopada tamtego roku do 17 sądów okręgowych w Polsce zostały wysłane "wnioski prokuratora o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania", a do 17 sądów rejonowych "wnioski prokuratora o zawieszenie postępowania rejestrowego do czasu rozstrzygnięcia sporu". Jak dodał, wnioski były podpisane przez prok. Wrzosek i oznaczone jako pochodzące z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Prokuratura: naruszenia miały charakter formalny i organizacyjny

"Fakt sporządzenia tych pism oraz ich ekspedycji nie został zarejestrowany w odpowiednich systemach ewidencyjnych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, iż wnioski te zostały technicznie i merytorycznie przygotowane oraz sporządzone przez ustalone osoby pracujące w warszawskiej kancelarii prawnej" - zaznaczył rzecznik PK.

Jak poinformowano we wtorek, prokuratura uznała, że przepisy dawały podstawę do samodzielnego podjęcia przez prok. Wrzosek tych czynności. "Stwierdzone naruszenia miały charakter przede wszystkim formalny i organizacyjny, dotyczyły regulacji rangi podustawowej oraz wewnętrznych zasad funkcjonowania prokuratury" - przekazano. W związku z tym - jak wskazał prok. Nowak - "prokurator uznał, iż zachowanie prok. Ewy Wrzosek, mimo że formalnie realizowało znamiona czynu zabronionego z art. 231 Kodeksu karnego (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - red.), nie stanowiło przestępstwa z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu".

