Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie cyberataku na PAP

Atak na PAP

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "nastąpiła infiltracja jednego z urządzeń pracowników wysokiego szczebla PAP-u". - Jego hasła zostały wykradzione i przez to był możliwy atak, ale to też pokazuje, że ataki są możliwe, będą się pewnie zdarzały, że się udają - mówił. Zaznaczył, że na tę sytuację zareagowano w cztery minuty. - To też pokazuje, że jest zrozumienie w służbach i w państwie, że to musi być szybka reakcja - ocenił.