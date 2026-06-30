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Polska

Prokuratura umorzyła śledztwa w dwóch wątkach "zamachu stanu"

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Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik podczas konferencji w Parlamencie Europejskim
Szymon Hołownia zostanie przesłuchany w sprawie jego słów o "zamachu stanu"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w dwóch wątkach sprawy tzw. zamachu stanu. Chodzi o kwestię wygaszenia mandatów poselskich i "niedopuszczenia do prac Sejmu" Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz do podżegania ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołowni do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie w lutym 2025 roku przejęła śledztwo wszczęte przez zastępcę Prokuratora Generalnego prokuratora Michała Ostrowskiego. Śledztwo w sprawie "podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu" przez różne instytucje państwa, m.in. przez premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu oraz niektórych sędziów i prokuratorów, wszczęte zostało po zawiadomieniu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

We wtorek rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr A. Skiba poinformował o umorzeniu 25 czerwca śledztwa w dwóch wątkach sprawy.

Z powodu "braku znamion przestępstwa" umorzone zostało śledztwo w sprawie dotyczącej wygaszenia przez ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołownię mandatów poselskich polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz "niedopuszczenia ich do prac Sejmu między 29 grudnia 2023 roku a 8 czerwca 2024 roku".

Ówczesny marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaszeniu im mandatów poselskich dzień po tym, gdy 20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej podał, że "prokurator wskazała, iż nie leżało w kompetencjach marszałka Sejmu ocenianie", czy sąd miał prawo wydać wyrok skazujący "tych dwóch posłów, pomimo zastosowania wobec nich w 2015 roku - jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania karnego - prawa łaski przez prezydenta".

Szymon Hołownia i słowa o sugestiach o niezaprzysiężeniu Karola Nawrockiego

Drugi umorzony wątek dotyczy podżegania ówczesnego marszałka Sejmu do niezwoływania Zgromadzenia Narodowego i niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

25 lipca 2025 roku w wywiadzie telewizyjnym Hołownia powiedział, że sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i dokonał tym samym "zamachu stanu". - Mówię o "zamachu stanu", mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: nie podoba mi się ten prezydent, to może go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje - tłumaczył.

Rzecznik poinformował, że prokurator ustalił, iż nikt Hołowni "wprost takich propozycji, sugestii, a tym bardziej nacisków nie składał", a jego słowa z wywiadu telewizyjnego "odnosiły się wyłącznie do medialnych wypowiedzi innych osób, sugerujących różne scenariusze polityczne".

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Źródło: PAP
Tagi:
Szymon HołowniaBogdan ŚwięczkowskiMaciej WąsikMichał KamińskiSejm
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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